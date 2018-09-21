Количество аварий с детьми продолжает расти

По мнению ГИБДД, чтобы улучшить ситуацию в этой категории, нужно заставить сидящих за рулём родителей соблюдать скоростной режим.

Согласно официальной статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев с начала 2018 года на российских дорогах было зафиксировано 13 030 аварий с участием детей. Этот результат на 0,1% больше по сравнению с показателем января-августа прошлого года. В этих ДТП травмы получили 14 293 ребёнка, что говорит о приросте на 1,6%; погибло – 432 человека (меньше на 14,8% по отношению к АППГ).

Несмотря на то, что прирост небольшой, он весьма заметен на фоне снижения аварийности в стране в целом. Так, в период с января по август текущего года сотрудники ГИБДД зафиксировали 102 681 серьёзные дорожное происшествие, в них пострадало 131 824 человека, погибло 10 855 участников. По сравнению с прошлым годом общее число ДТП снизилось на 2,1%, количество раненых – на 2,3%, погибших – на 6%.

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В ГИБДД пояснили, что большая часть смертельных аварий с детьми приходится на случаи, когда они являются пассажирами (62%), при этом 87% из них были правильно пристёгнуты в машине в момент ДТП. В ведомстве считают, что родители (или другие взрослые, перевозящие детей) начали более ответственно относиться к соответствующим правилам.

Добавим, скорее всего, на высокий процент «правильно пристёгнутых детей» повлияли изменения, вступившие в силу летом 2017 года, которые разрешили перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет, пристёгнутых только штатными ремнями безопасности (на заднем сидении). Раньше для перевозки детей в возрасте до 12 лет требовались автокресла и иные специальные фиксаторы.

По мнению представителей ГИБДД, главное, на что сейчас стоит обратить внимание – это несоблюдение водителями, перевозящими детей, скоростного режима. Правда, чтобы дисциплинировать автомобилистов, в ведомстве хотят снова использовать лишь профилактические меры.

На днях стало известно о предложении «гаишников» создать единого вида наклейки для машин, предупреждающие, что в салоне находится ребёнок. По задумке инициаторов, это заставит других участников движения быть внимательнее на дороге. Пока что в ГИБДД не решили, стоит ли делать эту наклейку обязательной для водителей, перевозящих детей. Пока что по этой проблеме проводится общественный опрос.

Если говорить о ДТП с участием детей-пешеходов, то в этой категории наблюдается снижение показателей. Несмотря на это, в 40,8% таких аварий правила нарушают сами дети. Помимо этого в ГИБДД обращают внимание на тот факт, что в 2018 году выросло число ДТП с участием детей-пешеходов на «зебрах» возле образовательных учреждений.