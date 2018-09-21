Количество аварий с детьми продолжает расти

Количество аварий с детьми продолжает расти

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По мнению ГИБДД, чтобы улучшить ситуацию в этой категории, нужно заставить сидящих за рулём родителей соблюдать скоростной режим.

Согласно официальной статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев с начала 2018 года на российских дорогах было зафиксировано 13 030 аварий с участием детей. Этот результат на 0,1% больше по сравнению с показателем января-августа прошлого года. В этих ДТП травмы получили 14 293 ребёнка, что говорит о приросте на 1,6%; погибло – 432 человека (меньше на 14,8% по отношению к АППГ).

Infant baby girl in car seat

Несмотря на то, что прирост небольшой, он весьма заметен на фоне снижения аварийности в стране в целом. Так, в период с января по август текущего года сотрудники ГИБДД зафиксировали 102 681 серьёзные дорожное происшествие, в них пострадало 131 824 человека, погибло 10 855 участников. По сравнению с прошлым годом общее число ДТП снизилось на 2,1%, количество раненых – на 2,3%, погибших – на 6%.

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В ГИБДД пояснили, что большая часть смертельных аварий с детьми приходится на случаи, когда они являются пассажирами (62%), при этом 87% из них были правильно пристёгнуты в машине в момент ДТП. В ведомстве считают, что родители (или другие взрослые, перевозящие детей) начали более ответственно относиться к соответствующим правилам.

Добавим, скорее всего, на высокий процент «правильно пристёгнутых детей» повлияли изменения, вступившие в силу летом 2017 года, которые разрешили перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет, пристёгнутых только штатными ремнями безопасности (на заднем сидении). Раньше для перевозки детей в возрасте до 12 лет требовались автокресла и иные специальные фиксаторы.

По мнению представителей ГИБДД, главное, на что сейчас стоит обратить внимание – это несоблюдение водителями, перевозящими детей, скоростного режима. Правда, чтобы дисциплинировать автомобилистов, в ведомстве хотят снова использовать лишь профилактические меры.

На днях стало известно о предложении «гаишников» создать единого вида наклейки для машин, предупреждающие, что в салоне находится ребёнок. По задумке инициаторов, это заставит других участников движения быть внимательнее на дороге. Пока что в ГИБДД не решили, стоит ли делать эту наклейку обязательной для водителей, перевозящих детей. Пока что по этой проблеме проводится общественный опрос.

road traffic round sign limiting speed on blue sky

Если говорить о ДТП с участием детей-пешеходов, то в этой категории наблюдается снижение показателей. Несмотря на это, в 40,8% таких аварий правила нарушают сами дети. Помимо этого в ГИБДД обращают внимание на тот факт, что в 2018 году выросло число ДТП с участием детей-пешеходов на «зебрах» возле образовательных учреждений.

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Теги: Авто и общество , В России , Происшествия , ГИБДД , дети в машине , ДТП
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