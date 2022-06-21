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Количество автомобилей, импортируемых в РФ из Китая, продолжает снижаться

21.06.2022 516 0 1

Объём ввозимых в страну машин и комплектующих из Поднебесной вопреки ожиданиям сокращается уже второй месяц подряд.

 

Российский авторынок по-прежнему находится в кризисе. Продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин снижаются ещё с прошлого года, однако в течение последних нескольких месяцев «минус» стал в разы заметнее. Согласно статистике АЕБ, в марте 2022-го дилеры в РФ реализовали немногим больше 55 тыс. машин, в апреле – менее 33 тыс. единиц, а в мае показатель достиг очередного «минимума» – 24 268 шт. Этот результат на 83,5% меньше, чем в мае 2021 года.

На фото: Geely Coolray

На отрицательную динамику на авторынке РФ влияют повысившиеся цены на машины, снизившаяся покупательская способность населения, продолжающееся сокращение оставшихся запасов автомобилей иностранных брендов, которые больше не поставляют ТС в страну, а также проблемы с производством машин на российских заводах.

Ранее многие, в том числе некоторые эксперты, предполагали, что сокращение предложения на авторынке РФ поспособствует увеличению ввоза легковых автомобилей и компонентов из Китая в Россию. Однако, как сообщает «Коммерсант», в течение последних двух месяцев объём импорта «легковушек» из Поднебесной сокращается. Так, в марте этого года он составлял 190,7 млн долларов, в апреле упал до 84,6 млн долларов, а в мае рухнул до 32 млн долларов. Отметим, таможенная статистика КНР учитывает все легковые ТС вне зависимости от типа и объёма двигателя.

На фото: Chery Tiggo 7 Pro

По импорту комплектующих и запчастей из Китая в РФ для всех видов автомобилей несколько иная картина: в марте был зафиксирован ощутимый спад, тогда в страну было ввезено компонентов на 76,3 млн долларов, а в феврале показатель составлял 117,1 млн долларов. К маю он повысился до 81,3 млн долларов, но результат всё же не дотягивает до объёмов, зафиксированных в начале текущего года.

Запчасти и комплектующие из Поднебесной ввозят в том числе российские производители: АВТОВАЗ частично заменяет поставщиков на китайских партнёров после выхода Renault; у КАМАЗа налажено сотрудничество с JAC; ГАЗ и УАЗ тоже заказывают часть компонентов в КНР. Несколько компаний, в их числе Chery и Changan, ввозят в РФ готовые автомобили, выпущенные в Китае, Geely поставляет машины из Беларуси, у Haval есть свой завод в Тульской области.

На фото: Haval Jolion

На фоне других стремительно падающих брендов китайские марки в РФ продолжают наращивать продажи, хотя и весьма скромно. По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам первых пяти месяцев 2022 года доля «китайцев» возросла в среднем не более чем на один процентный пункт.

Доставка готовых автомобилей и комплектующих из Китая в Россию производится либо по морю, либо по железной дороге. Нынешний логистический кризис, на который повлияли как геополитические потрясения, так и новая волна коронавируса в Поднебесной, привел к тому, что стоимость доставки выросла, кроме того, ждать приходится дольше. По словам автоэксперта Владимира Беспалова, РФ может быть интересным для КНР рынком в долгосрочной перспективе, но важным фактором станет та «стратегия, которую выберут власти РФ».

Тем не менее, китайские компании продолжают выводить на российский рынок не только новые автомобили, но и бренды. Совсем недавно стало известно о запуске марки Omoda от Chery. Первенцем станет кроссовер Omoda C5, который является конкурентом Volkswagen Taos, Skoda Karoq и Nissan Qashqai. Модель появится у дилеров в РФ в течение ближайших месяцев.

Россия авторынок статистика производство бизнес

 

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