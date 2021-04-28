Кольцо вокруг столицы: ЦКАД откроют для движения в полном объёме в третьем квартале

Чтобы ускориться со сдачей объекта в эксплуатацию, дорожные работы на одном из участков сейчас ведутся круглосуточно.

Строительство нового «кольца» вокруг столицы – ЦКАД или трассы A-113 – началось ещё в 2014 году. С тех пор предполагаемая дата окончания работ по разным причинам откладывалась несколько раз. Затем возведение скоростной магистрали пошло без задержек, появился новый срок сдачи объекта: ожидалось, что Центральную кольцевую автодорогу полностью откроют для движения к концу 2021 года. Теперь стало известно, что дату в очередной раз поменяли.



Правда, на этот раз срок сдачи дороги в эксплуатацию не отложили, а наоборот, приблизили. Как рассказали в госкомпании «Автодор», движение по всей протяжённости ЦКАД будет запущено уже в третьем квартале текущего года. Фаза активного дорожного строительства уже стартовала: теперь чтобы успеть завершить работы в новый указанный срок, рабочие трудятся круглосуточно.

И днём, и ночью работы на данный момент продолжаются на участке первого пускового комплекса ЦКАД, который проходит по территории Новой Москвы. Его протяжённость составляет 25 километров, а готовность, по словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, оценивается в 83%. Предполагается запустить движение по нему этим летом.



Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что эти 25 км дороги включают в себя 21 искусственное сооружение (речь идёт о мостах, путепроводах и т.д.), сейчас они готовы на 80-95%. На данный момент на участке дороги продолжается благоустройство полос отвода и подмостового пространства, установка дорожных и информационных знаков, металлических барьерных ограждений и шумозащитных экранов.

Часть работ выполняется на искусственных сооружениях. Так, на путепроводе над трассой М-2 «Крым» уже возведены опоры, завершен монтаж балок, омоноличены межбалочные участки (речь о бетонировании швов между балками). Теперь строители начали устройство выравнивающего слоя и сопряжения путепровода с насыпью. В дальнейшем здесь будут проведены работы по гидроизоляции и устроено асфальтобетонное покрытие.



Кроме того, на первом пусковом комплексе ЦКАД продолжается возведение моста через реку Петрица. Уже смонтировали большую часть железобетонных балок пролётного строения. Предполагается, что в конце мая будущий мост передадут под укладку асфальта. В госкомпании пояснили, что в общей сложности на первом пусковом комплексе ЦКАД работает около 1300 человек и задействовано 150 единиц дорожно-строительной техники.

Напомним, в конце прошлого года «Автодор» запустил движение по очередному участку ЦКАД, его протяжённость составила 170 км. Сначала проезд по нему осуществлялся бесплатно, но в начале этого года плату всё-таки ввели (здесь впервые в России подключили free flow: вариант, при котором водителям не надо останавливаться на пунктах взимания платы со шлагбаумами, чтобы оплатить проезд – деньги списываются автоматически с транспондера или счёта автовладельца). Правда, весной стало известно, что система наказания для «зайцев» на этой автомагистрали так и не заработала.

