Дороги ×
  • Кольцо вокруг столицы: ЦКАД откроют для движения в полном объёме в третьем квартале

Кольцо вокруг столицы: ЦКАД откроют для движения в полном объёме в третьем квартале

28.04.2021 196 0 0

Чтобы ускориться со сдачей объекта в эксплуатацию, дорожные работы на одном из участков сейчас ведутся круглосуточно.

 

Строительство нового «кольца» вокруг столицы – ЦКАД или трассы A-113 – началось ещё в 2014 году. С тех пор предполагаемая дата окончания работ по разным причинам откладывалась несколько раз. Затем возведение скоростной магистрали пошло без задержек, появился новый срок сдачи объекта: ожидалось, что Центральную кольцевую автодорогу полностью откроют для движения к концу 2021 года. Теперь стало известно, что дату в очередной раз поменяли.

Правда, на этот раз срок сдачи дороги в эксплуатацию не отложили, а наоборот, приблизили. Как рассказали в госкомпании «Автодор», движение по всей протяжённости ЦКАД будет запущено уже в третьем квартале текущего года. Фаза активного дорожного строительства уже стартовала: теперь чтобы успеть завершить работы в новый указанный срок, рабочие трудятся круглосуточно.

И днём, и ночью работы на данный момент продолжаются на участке первого пускового комплекса ЦКАД, который проходит по территории Новой Москвы. Его протяжённость составляет 25 километров, а готовность, по словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, оценивается в 83%. Предполагается запустить движение по нему этим летом.

Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что эти 25 км дороги включают в себя 21 искусственное сооружение (речь идёт о мостах, путепроводах и т.д.), сейчас они готовы на 80-95%. На данный момент на участке дороги продолжается благоустройство полос отвода и подмостового пространства, установка дорожных и информационных знаков, металлических барьерных ограждений и шумозащитных экранов.

Часть работ выполняется на искусственных сооружениях. Так, на путепроводе над трассой М-2 «Крым» уже возведены опоры, завершен монтаж балок, омоноличены межбалочные участки (речь о бетонировании швов между балками). Теперь строители начали устройство выравнивающего слоя и сопряжения путепровода с насыпью. В дальнейшем здесь будут проведены работы по гидроизоляции и устроено асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, на первом пусковом комплексе ЦКАД продолжается возведение моста через реку Петрица. Уже смонтировали большую часть железобетонных балок пролётного строения. Предполагается, что в конце мая будущий мост передадут под укладку асфальта. В госкомпании пояснили, что в общей сложности на первом пусковом комплексе ЦКАД работает около 1300 человек и задействовано 150 единиц дорожно-строительной техники.

Напомним, в конце прошлого года «Автодор» запустил движение по очередному участку ЦКАД, его протяжённость составила 170 км. Сначала проезд по нему осуществлялся бесплатно, но в начале этого года плату всё-таки ввели (здесь впервые в России подключили free flow: вариант, при котором водителям не надо останавливаться на пунктах взимания платы со шлагбаумами, чтобы оплатить проезд – деньги списываются автоматически с транспондера или счёта автовладельца). Правда, весной стало известно, что система наказания для «зайцев» на этой автомагистрали так и не заработала.

Россия авто и общество дороги

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Главное – найти живой мотор: стоит ли покупать Nissan Navara за 1,2 миллиона рублей Не так давно мы задумывались о покупке пикапа и выяснили, что ключевых направлений выбора два: либо утилитарный и простой вариант вроде Mitsubishi L200, либо что-то с толикой имиджа, такое... 390 0 0 28.04.2021
Статьи / Шины и диски Шины для SUV: Toyo в поисках идеального баланса Ни для кого не секрет, что популярность автомобилей класса SUV растет с постоянством смены сезонов года. Их количество уже превысило пятую часть автопарка легковых автомобилей, а доля в прод... 1119 0 2 27.04.2021
Статьи / История Хребтовые рамы, воздушные оппозиты и дизели V12 на службе Вермахта: Tatra Второй мировой Мы уже рассказывали о военных автомобилях Ŝkoda и Praga, которые чешские заводы в годы немецкой оккупации собирали для германских сателлитов. В этой статье обратим внимание на завод Tatra и... 9380 0 11 25.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 152343 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 127982 33 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 84626 30 23 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings