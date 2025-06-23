Компакт Suzuki Alto стал безопаснее и экономичнее после рестайлинга

В актуальной гамме Suzuki сегодня присутствуют две разные модели с названием Alto. Так, в 2022 году в третье поколение перешел компактный хэтчбек индийского производства. А чуть раньше – под конец 2021-го – дебютировал Suzuki Alto уже девятой по счету генерации, адресованный Японии. Теперь же предназначенный для домашнего рынка кей-кар пережил плановый рестайлинг.

Suzuki Alto для Японии: было — стало

Изменений не так уж много. Японскому Suzuki Alto достались новые бамперы. А вместо гладкой панели между фарами появилась радиаторная решетка, которую в дорогих комплектациях вдобавок «подпирает» хромированная вставка. Кроме того, на багажной двери «мягкогибридных» версий теперь установлен спойлер. Наконец, пересмотрена палитра цветов кузова: добавлен новый оттенок Terracotta Pink Metallic, плюс можно заказать крышу черного или бежевого цвета (раньше опционально предлагалась только белая крыша).

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Четырехместный интерьер реформы не затронули. Как и прежде, за мультимедиа придется доплачивать – это норма для японского рынка. Зато улучшен базовый комплекс систем безопасности: в частности, система автоторможения с установленной под лобовым стеклом стереокамерой теперь распознает не только пешеходов, но также велосипедистов и мотоциклистов, плюс другие транспортные средства на перекрестках.

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Технику менять не стали. В версиях A и L хэтч Suzuki Alto предложен с бензиновым трехцилиндровым мотором R06A объемом 658 кубических сантиметров, он выдает 46 л.с. и 55 Нм. Исполнения Hybrid S и Hybrid X оснащены двигателем R06D на 657 «кубиков» с отдачей 49 л.с. и 58 Нм, который имеет стартер-генератор (2,6 л.с., 40 Нм). Все машины укомплектованы вариатором. При этом в Suzuki уверяют, что за счет появления спойлера «мягкогибридные» версии стали еще экономичнее. Во всех модификациях Alto бывает как с передним, так и с полным приводом.

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Старт «живых» продаж рестайлингового кей-кара намечен на 22 июля. Цены уже объявлены – от 1 142 900 до 1 589 500 йен (около 607 000 – 844 000 рублей по текущему курсу).