Компактный трёхрядный минивэн: дебютировала новая Toyota Sienta

Приём заказов на новинку на домашнем рынке, в Японии, уже начался. Стартовая цена равна 1 950 000 иен, гибридная версия обойдётся не менее чем в 2 380 000 иен.

Toyota выпускает Sienta с 2003 года, модель второй генерации появилась в 2015-ом. Основными рынками для неё являются родная Япония, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Тайвань. Теперь компания представила минивэн третьего поколения: представлен вариант для домашнего рынка. В основу этого автомобиля легла платформа TNGA-B, на которой также базируются Toyota Yaris и Yaris Cross.



На фото: Toyota Sienta третьего поколения

Новая Sienta имеет такую же колёсную базу, как и у «родственников» – 2750 мм, при этом минивэн выше и длиннее. Так, его длина не изменилась по сравнению с предшественником и равна 4260 мм, ширина также прежняя и составляет 1695 мм, а высота подросла на 20 мм и теперь тоже равна 1695 мм. Кроме того, у модели третьей генерации на 15 мм увеличилась высота проёма дверцы багажника, а пространство над головами седоков стало больше на 20 мм.



По внешности представленная сегодня Toyota Sienta отличается от предшественника. Минивэн получил другую головную оптику, более округлой формы и с иным рисунком, также теперь фары соединены между собой чёрной полосой, в центре которой расположен фирменный знак. Изменилось оформление решётки радиатора и воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера; по-другому оформлены декоративные элементы «под хром».



Профиль нового минивэна украсили элементами из некрашеного пластика, базовая версия получила 15-дюймовые легкосплавные колёсные диски. У автомобиля фонари с необычной графикой идут от крыши и заходят на задние крылья: они соединены между собой широкой чёрной полосой с логотипом бренда через всю ширину пятой двери.



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Интерьер снабдили современной передней панелью с виртуальной «приборкой» и «торчащим» по центру тачскрином информационно-развлекательной системы, диагональ которого составляет 10,2 дюйма. Под этим дисплеем можно увидеть блок управления климатической установкой. Ещё ниже располагается центральная консоль с рычагом коробки передач, физическими кнопками и местом для зарядки смартфона. Помимо этого, USB-порты и карманы для гаджетов встроены в спинки передних кресел.



На фото: салон Toyota Sienta третьего поколения

Базовый вариант Toyota Sienta предлагается в пятиместном исполнении, за доплату доступен третий ряд сидений (посадочная формула – 2+3+2). В крышу японцы интегрировали систему циркуляции воздуха (она помогает системе кондиционирования работать по всему салону). Для обивки сидений минивэна создатели использовали водо- и маслоотталкивающие материалы.



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Базовая версия Toyota Sienta третьего поколения оснащена 120-сильным бензиновым двигателем Dynamic Force Engine, его объём равен 1,5 литра, он идёт в комплекте с вариатором, у такого минивэна только передний привод. Ещё есть гибридная модификация, в её основе 1,5-литровый двигатель, который работает в тандеме либо с одним (передний привод), либо с двумя электромоторами (полноприводная система система E-Four), также в состав установки входит литий-ионный аккумулятор.

Приём заказов на новинку на домашнем рынке уже стартовал. Начальная цена равна 1 950 000 иен, а покупка гибридной версии обойдётся не менее чем в 2 380 000 иен.

