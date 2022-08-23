Новинки ×

Компактный трёхрядный минивэн: дебютировала новая Toyota Sienta

23.08.2022 225 0 0

Приём заказов на новинку на домашнем рынке, в Японии, уже начался. Стартовая цена равна 1 950 000 иен, гибридная версия обойдётся не менее чем в 2 380 000 иен.

 

Toyota выпускает Sienta с 2003 года, модель второй генерации появилась в 2015-ом. Основными рынками для неё являются родная Япония, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Тайвань. Теперь компания представила минивэн третьего поколения: представлен вариант для домашнего рынка. В основу этого автомобиля легла платформа TNGA-B, на которой также базируются Toyota Yaris и Yaris Cross.

На фото: Toyota Sienta третьего поколения

Новая Sienta имеет такую же колёсную базу, как и у «родственников» – 2750 мм, при этом минивэн выше и длиннее. Так, его длина не изменилась по сравнению с предшественником и равна 4260 мм, ширина также прежняя и составляет 1695 мм, а высота подросла на 20 мм и теперь тоже равна 1695 мм. Кроме того, у модели третьей генерации на 15 мм увеличилась высота проёма дверцы багажника, а пространство над головами седоков стало больше на 20 мм.

По внешности представленная сегодня Toyota Sienta отличается от предшественника. Минивэн получил другую головную оптику, более округлой формы и с иным рисунком, также теперь фары соединены между собой чёрной полосой, в центре которой расположен фирменный знак. Изменилось оформление решётки радиатора и воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера; по-другому оформлены декоративные элементы «под хром».

Профиль нового минивэна украсили элементами из некрашеного пластика, базовая версия получила 15-дюймовые легкосплавные колёсные диски. У автомобиля фонари с необычной графикой идут от крыши и заходят на задние крылья: они соединены между собой широкой чёрной полосой с логотипом бренда через всю ширину пятой двери.

1 / 2
2 / 2

Интерьер снабдили современной передней панелью с виртуальной «приборкой» и «торчащим» по центру тачскрином информационно-развлекательной системы, диагональ которого составляет 10,2 дюйма. Под этим дисплеем можно увидеть блок управления климатической установкой. Ещё ниже располагается центральная консоль с рычагом коробки передач, физическими кнопками и местом для зарядки смартфона. Помимо этого, USB-порты и карманы для гаджетов встроены в спинки передних кресел.

На фото: салон Toyota Sienta третьего поколения

Базовый вариант Toyota Sienta предлагается в пятиместном исполнении, за доплату доступен третий ряд сидений (посадочная формула – 2+3+2). В крышу японцы интегрировали систему циркуляции воздуха (она помогает системе кондиционирования работать по всему салону). Для обивки сидений минивэна создатели использовали водо- и маслоотталкивающие материалы.

1 / 2
2 / 2

Базовая версия Toyota Sienta третьего поколения оснащена 120-сильным бензиновым двигателем Dynamic Force Engine, его объём равен 1,5 литра, он идёт в комплекте с вариатором, у такого минивэна только передний привод. Ещё есть гибридная модификация, в её основе 1,5-литровый двигатель, который работает в тандеме либо с одним (передний привод), либо с двумя электромоторами (полноприводная система система E-Four), также в состав установки входит литий-ионный аккумулятор.

Приём заказов на новинку на домашнем рынке уже стартовал. Начальная цена равна 1 950 000 иен, а покупка гибридной версии обойдётся не менее чем в 2 380 000 иен.

минивэн Япония новинки Toyota Toyota Sienta

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что делать, если виновник скрылся с места ДТП, и можно ли получить страховые выплаты Недавно мы разбирались в том, что грозит за оставление места ДТП и в каких случаях можно уехать с места ДТП законно и безнаказанно. Но что делать, если вы оказались в обратной ситуации: ва... 525 0 15 22.08.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Hyundai i40 Если вы ищете крупный седан для себя и семьи, но цены на новые автомобили сегмента D кажутся вам совершенно неподъемными, то можно обратиться к свежим вариантам на вторичном рынке. И если за... 2555 11 1 21.08.2022
Статьи / Интересно Модники: лучшие автомобили от известных модельеров История мирового автопрома знает немало удивительных примеров сотрудничества автомобильных производителей и представителей фэшн-индустрии. В так называемых коллаборациях появились десятки ав... 1113 1 44 20.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 16455 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11839 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 8785 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings