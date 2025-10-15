Компания Spyker подала признаки жизни: споры улажены, но нужны новые модели

Нидерландский предприниматель Виктор Мюллер вчера объявил, что вернул себе все права на марку Spyker и собирается возродить мелкосерийное производство спорткаров под этой маркой, однако пока непонятно, что именно и когда он собирается делать.

Оригинальная компания Spyker существовала в период с 1880 по 1926 год, между датами рождения и смерти она пережила два банкротства. Новейшая история Spyker началась в 1999 году: компанию возродил Виктор Мюллер, она вышла на авторынок с эффектными спорткарами, оснащёнными моторами V8 от Audi. После 2009 года компания Spyker погрузилась в финансовый кризис в результате неудачной покупки у General Motors компании Saab, которая в 2012 году была признана банкротом. Далее были судебная тяжба с GM, попытки найти новых инвесторов и реструктуризация в 2015 году, после которой компания Spyker анонсировала несколько новинок, но так и не смогла запустить их в производство — не хватило денег.

Представленный в 2006 году кроссовер D12 Peking-to-Paris SSUV так и не стал серийным 1 / 3 Представленный в 2006 году кроссовер D12 Peking-to-Paris SSUV так и не стал серийным 2 / 3 Представленный в 2006 году кроссовер D12 Peking-to-Paris SSUV так и не стал серийным 3 / 3

В 2021 году компания Spyker вынуждена была запустить процедуру банкротства, Мюллер тем временем продолжал отчаянно искать инвесторов и основал новую компанию Spyker Ltd вместо терпящей бедствие Spyker NV. В январе 2022 года компания Spyker Ltd объявила, что связывает своё будущее с финансовыми вливаниями со стороны российских предпринимателей и даже собирается производить в России углепластиковые кузова для своих спорткаров, но в феврале того же года начались известные геополитические события, после которых реализация этих планов оказалась невозможной.

Младшую модель B6 Venator с мотором V6 компания Spyker показала в 2013 году, но не довела её до серийного производства

Вчера Виктор Мюллер внезапно объявился в одной из известных соцсетей с лаконичным объявлением: компании Spyker Ltd удалось уладить все юридические споры с внешним управляющим, назначенным судом после начала банкротства Spyker NV, Мюллер отстоял все права на марку Spyker и интеллектуальную собственность прежней компании, так что теперь можно смело начинать новую жизнь. Компания Spyker Ltd намерена возобновить мелкосерийное производство эксклюзивных спорткаров, подробности плана развития будут объявлены в ближайшее время.

Spyker C8 Spyder

Существенное дополнение к этой новости дал нидерландский журнал AutoWeek. В очередном возрождении Spyker будет участвовать Яспер ден Доппер, владелец компании SpykerEnthusiast, которая уже десять лет добровольно занимается ремонтом и обслуживанием спорткаров Spyker, поскольку сама компания Spyker этим толком никогда не занималась.

Spyker C8 Spyder

Яспер ден Доппер — состоятельный человек, для него SpykerEnthusiast — это своего рода хобби, он сам является коллекционером автомобилей Spyker и помогает тем, кто разделяет его энтузиазм и ценности, поддерживать свои Спайкеры в надлежащем состоянии — в основном это порядка двухсот выпущенных экземпляров спорктара Spyker C8. Компания SpykerEnthusiast самостоятельно наладила выпуск большинства востребованных запчастей для Spyker C8, в том числе воспроизвела легендарный напоминающий пропеллер четырёхспицевый руль, что ставился на ранние версии этой модели.

Spyker C8 Spyder

Яспер ден Доппер намерен сотрудничать с Виктором Мюллером в деле возрождения Spyker, при этом он честно признаёт, что ранее анонсированные новинки уже выпускать нет никакого смысла — они устарели. Получается, что всё придётся начинать с чистого листа? Или проводить реинжиниринг старых проектов, в том числе кроссовера Peking-to-Paris SSUV? Ждём официальных разъяснений Виктора Мюллера.