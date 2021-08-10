Конкурент Ford F-150: новый пикап Toyota Tundra представят до конца года

Производство полноразмерного пикапа Toyota Tundra стартовало в США в 1999 году. С тех пор модель всего один раз сменила поколение: автомобиль актуальной второй генерации появился в 2007-ом, а процедуру обновления он пережил в 2014 году. Результаты продаж этого грузовика на американском рынке снижаются в течение последней пары лет. Так, за «ковидный» 2020-ый клиенты купили 109 203 экземпляра, что на 2,2% меньше, чем в 2019 году. Напомним, лидером сегмента по-прежнему остаётся Ford F-series (787 422 шт. в прошлом году, -12%), при этом японский пикап заметно опережает Nissan Titan (26 439 шт., -16%). В скором времени компания готовится представить пикап Tundra третьего поколения.



Тизер новой Toyota Tundra

Проект по разработке пикапа следующей генерации сейчас находится на завершающей стадии: премьеру новинка справит точно до конца текущего года. Точную дату дебюта в компании пока не называют. По предварительным данным, продажи модели на американском рынке стартуют уже в четвёртом квартале 2021-го.



Напомним, ранее «третий» грузовик в маскировке попадался в объективы фотошпионов, а дизайнер «Колёса.ру» предположил, как будет выглядеть новый пикап Toyota. Официально компания уже публиковала тизеры экстерьера и интерьера. Так, на снимках был виден силуэт передней части, затем стало известно, что у грузовика будет полностью светодиодная головная оптика с Т-образными ДХО, а также иная крупная радиаторная решётка с рисунком в виде крупных ячеек.



Судя по тизеру салона, у «следующей» Tundra в центре передней панели располагается большой сенсорный экран, причём планшет не встроен, а возвышается над панелью. Помимо этого, изображение позволяет разглядеть иное рулевое колесо: на нём имеется отметка нулевого положения красного цвета; ещё на передних стойках есть динамики JBL.



Теперь американское подразделение Toyota опубликовало фотографии, на которых видны части переработанной подвески будущей новинки. В компании пока не рассказали о том, что именно было модернизировано в рамках разработки нового поколения пикапа Tundra. Судя по снимкам, инженеры решили отказаться от заднего моста с рессорами. Предполагается, что это обеспечит водителям более плавную и комфортную езду. Не ясно, будет ли эта подвеска у всех версий или же она достанется только «избранным», судя по всему, версии Tundra TRD Pro.



В основе пикапа третьего поколения, вероятно, будет платформа Toyota F1 (TNGA-F), на этой «тележке» базируются внедорожники Sequoia и 4Runner, а также пикап Tacoma. Ранее Тойота анонсировала появление в моторной линейке Tundra нового двигателя – iForce Max, предположительно V6. Не исключено, что в итоге модель оснастят турбомотором, с которым недавно дебютировал Toyota Land Cruiser 300. Его объём составляет 3,5 литра, а отдача у внедорожника равна 415 л.с. (максимальный крутящий момент – 650 Нм).



Ожидается, что новый двигатель придёт на замену нынешнему 386-сильному мотору V8 объёмом 5,7 литра (крутящий момент – 544 Нм). Напомним, у конкурента модели – полноразмерного пикапа Ford F-150 – V8 в гамме по-прежнему имеется. Стоит отметить, что в линейке «японца», вероятно, окажется либо «обычный» гибрид, либо подзаряжаемый бензоэлектрический вариант, правда, никаких подробностей об этой «начинке» на данный момент нет.

