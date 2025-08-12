Конкурент Ford Mustang Mach-E: Chevrolet может выпустить кроссовер Camaro

Новинки ×

12.08.2025 157 0 1

По слухам, у новинки американского бренда может появиться версия ZL1 с трёхмоторной силовой установкой, позаимствованной у GMC Hummer EV.

Концерн General Motors завершил производство спорткара Chevrolet Camaro шестого поколения ещё в декабре 2023 года. Роль прощальной серии исполнили автомобили с прибавкой Collector’s Edition к названию. В компании тогда не подготовили прямого наследника, лишь отметили, что имя Camaro продолжит жить, но подробностей не предоставили.

На фото: логотип бренда Chevrolet

Ещё в 2022 году предполагалось, что General Motors может превратить Camaro, Corvette и Escalade в отдельные суббренды с несколькими моделями. По слухам, в линейку Camaro должны были войти электрические купе и кабриолет с посадочной формулой 2+2, флагманский спорткар, а также кроссовер в трёх- и пятидверной модификациях. Официальной информации о разработке соответствующих проектов пока не появлялось.

На фото: отправленный в отставку спорткар Chevrolet Camaro SS

Тем не менее, в СМИ продолжают появляться слухи о том, какой новинке в итоге достанется легендарное имя. Согласно свежим данным MotorTrend, Chevrolet осенью 2026 года может презентовать кроссовер, который получит название Camaro. Ожидается, что такая новинка сможет побороться за клиентов с полностью электрическим кроссовером Ford Mustang Mach-E, который дебютировал ещё в 2019-м.

По предварительным данным, в основу потенциального кроссовера Camaro ляжет платформа Ultium, а технику он может позаимствовать у других моделей концерна GM. Предполагается, что у него будет пара тяговых батарей на выбор – ёмкостью 85 и 102 кВт*ч, которыми оснащается актуальный паркетник Chevrolet Blazer EV.

Ожидается, что у будущего SUV американской марки будет полноприводная версия с 304-сильной двухмоторной установкой (максимальный крутящий момент – 481 Нм), а также драйверская заднеприводная модификация с электродвигателем мощностью 370 л.с. (440 Нм).

На фото: актуальный кроссовер Chevrolet Blazer EV SS

Не исключено, что в 2027-м у модели появится вариант с прибавкой SS, который разделит технику с актуальным Blazer EV SS. В этом случае Camaro получит двухмоторную силовую систему (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой составит 624 л.с. и 880 Нм крутящего момента.

Ещё в издании отметили, что потенциальная новинка может получить трёхмоторную установку от GMC Hummer EV. Такая топовая модификация, вероятно, получит название Camaro ZL1. Пока что информации о характеристиках этого варианта нет. У электрического пикапа максимальная совокупная отдача с этой системой может быть равна 842 и 1176 л.с.

Согласно более ранним слухам, Chevrolet на данный момент работает над совсем другой моделью, которая может получить легендарное имя Camaro. Речь идёт о спортивном седане с гибридной силовой установкой, который предположительно дебютирует в 2028 году и сможет бросить вызов Dodge Charger. Вероятно, такая новинка сможет заменить отправленные в отставку Chevrolet Camaro и Malibu.

кроссовер США авторынок слухи новинки Chevrolet Chevrolet Camaro Chevrolet Blazer GMC GMC Hummer EV Ford Ford Mustang Mach-E

 

Статьи / Мнение без фильтров Тише, люди, я прошу вас, тише: фантазии о штрафах за шумную технику В Думе обратили внимание на шумные автомобили и мотоциклы. Это хорошо. А вот предложенный способ борьбы с ними – не очень. 427 2 1 11.08.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Что нужно знать о правильной эксплуатации автомобиля Как известно, автомобиль – это не только средство передвижения, но и сложный механизм, требующий внимания и заботы. Чтобы машина не доставляла хлопот владельцу, важно регулярно следить за со... 971 1 1 11.08.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I Geely Coolray – один из самых успешных кроссоверов последних лет на нашем рынке. При этом, правда, и один из самых спорных, потому что для одних он – обычный «китаец», для других – почти Vol... 6335 13 1 10.08.2025

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8364 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 7952 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7092 7 6 18.04.2025
5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I
Гидротрансформатор, прощай: почему классические АКП на бюджетных машин...
Когда можно быстро и везде: история разработки и успеха Porsche Cayenn...
