Конкурент Skoda Octavia Combi: Dacia Spacer засветился на тестах

02.03.2026 78 0 0
Ожидается, что новый кросс-универсал румынской марки дебютирует во второй половине 2026-го и появится в продаже до конца текущего года.

Принадлежащая французской группе Renault марка Dacia сейчас продолжает разработку новинки, которая ранее была известна только под рабочим названием – C-Neo. Теперь сообщается, что грядущий кросс-универсал получит имя Dacia Spacer (официального подтверждения пока нет). Предположительно на европейском рынке он сможет составить конкуренцию Skoda Octavia Combi.

На фото: прототип нового кросс-универсала Dacia

Осенью 2025 года прототип будущей новинки уже попадал в объективы фотошпионов, позже появились рендеры грядущего кросс-универсала, в том числе от дизайнера Kolesa.ru Никиты Чуйко. Теперь замаскированный прототип Spacer снова попался фотошпионам во время дорожных тестов. Порцией свежих снимков с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Ожидается, что этот семейный кросс-универсал получит оформление экстерьера в актуальном фирменном стиле Dacia. Вероятно, у него будет длинный капот с выштамповками, оптика с полосками дневных ходовых огней, при этом фары могут быть визуально соединены друг с другом с помощью радиаторной решётки с логотипом по центру. В нижнюю часть переднего бампера встроят крупный воздухозаборник, периметр кузова украсят накладками.

Судя по снимкам, у новинки будут в том числе и полноприводные версии (в нижней части кормы можно увидеть установленный электромотор). Ожидается, что такой Dacia Spacer разделит «начинку» с кроссовером Duster 4x4. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в состав установки такого Дастера входят вращающая передние колёса турботройка объёмом 1,2 литра (140 л.с. и 230 Нм), работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

У этого полноприводного Dacia Duster задние колёса вращает электромотор (31 л.с. и 87 Нм), состыкованный с двухступенчатым редуктором, он питается от 48-вольтовой буферной батареи ёмкостью 0,84 кВт*ч, которую сам же заряжает при торможении и движении накатом. Максимальная совокупная мощность этой силовой установки равна 154 л.с. Стоит отметить, что полный привод у версии hybrid-G 150 4x4 работает на скорости до 140 км/ч, выше – только передний привод; при этом на низких скоростях такой Дастер может передвигаться исключительно на электротяге.

По данным издания, новый кросс-универсал Dacia сохранит и двухтопливность 1,2-литрового двигателя: этот мотор у Duster может питаться как бензином, так и сжиженным нефтяным газом. Известно, что у представленного минувшей осенью кроссовера румынской марки суммарный запас хода достигает 1500 км (при расчёте по циклу WLTP).

По предварительным данным, новый кросс-универсал, который может получить название Dacia Spacer, дебютирует во второй половине 2026-го, а в продаже на европейском рынке появится до конца текущего года. Цена этой новинки будет обнародована позже.

универсал кроссовер авторынок шпионские фото новинки Dacia Skoda Skoda Octavia Combi
Обновлено 03.03.2026
