Конкурент Suzuki Ignis от Tata готовится к старту продаж: новые фото

Субкомпактный паркетник почти растерял весь камуфляж. Ожидается, что в продажу модель поступит до конца текущего года, ей прочат бензиновый мотор 1.2. Привод же только передний.

К появлению в своей гамме нового маленького кросса индийская Tata Motors начала готовить публику еще в 2019-м: тогда на местной выставке Auto Expo представили концепт H2X. А в начале прошлого года показали другой шоу-кар – HBX, он был объявлен уже максимально приближенным к серийной версии. Затем последовали шпионские снимки замаскированных тестовых прототипов. И вот свежие фото – на этот раз почти без камуфляжа, эти кадры опубликовало издание Motor Beam. Судя по всему, перед нами либо предсерийные экземпляры, либо и вовсе уже товарные машины. Прежде индийские СМИ считали, что модель назовут Hornbill, теперь же это имя не упоминают, но некоторые выдвинули другую версию: якобы кросс поступит в продажу как Timero.

Напомним, в основе новинки лежит платформа ALFA (Agile Light Flexible Advanced) собственной разработки компании, на той же «тележке» построен и хэтчбек Altroz. Габариты серийного паркетника пока неизвестны, впрочем, он вряд ли далеко ушел от своего предвестника. Длина концепта HBX равна 3840 мм, колесная база – 2450 мм.



Кроссовер сохранил двухъярусную головную оптику, задние фонари и «парящую» крышу шоу-кара, никуда не делся и неокрашенный пластиковый обвес, а ручки задних дверей все так же спрятаны сверху. Но бамперы упростили (убрали рельефные накладки, зато в переднем появились противотуманки), да и колеса стали меньше. А еще для модели будет предусмотрена двухцветная окраска.

Салон был засвечен на фото папарацци, и внутри паркетник тоже в целом повторил концепт: новинка Tata получила мультимедийную систему с торчащим из передней панели экраном, еще один дисплей, вероятно, встроен в «приборку» — рядом с аналоговыми шкалами. Индийцы также надеются, что в список оборудования войдут климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль.



По предварительным данным, кросс предложат с трехцилиндровым бензиновым «атмосферником» 1.2 Revotron, знакомым по другим моделям компании (на Altroz, например, он выдает 86 л.с.). Кроме того, паркетнику может достаться турбоверсия этого двигателя (110 л.с.). Новинке прочат пятиступенчатую «механику» и роботизированную коробку, привод же только передний.

Концепт Tata HBX 1 / 3 Концепт Tata HBX 2 / 3 Концепт Tata HBX 3 / 3

В Индии маленький кроссовер Tata ждут в этом году. Главным конкурентом новинки там считается Maruti Suzuki Ignis, так что и цена, скорее всего, будет соответствующая. За Ignis сегодня просят минимум 495 390 рупий, что эквивалентно примерно 501 000 рублей по актуальному курсу.

