Крах автопилота: Tesla переходит на ручное управление

Илон Маск будет лично спасать сползающую в пропасть компанию Tesla. Стоимость её акций обрушилась после публикаций отчёта о смертельном ДТП с участием Model 3 в режиме автопилота.

Стоимость акции компании Tesla на американской фондовой бирже вчера резко снизилась (примерно на 7%) и впервые с декабря 2016 года пробила «психологическое дно» в 200 долларов: трейдеры давали 195,25 долларов за одну бумагу, тогда как в начале года – почти 350 долларов. Отчёт американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) о мартовской смертельной аварии с участием Tesla Model 3 во Флориде (с подробностями этой трагедии мы знакомили читателей на прошлой неделе) лишь усугубил ранее обозначившуюся неприятную тенденцию: акции Tesla падали на протяжении последних десяти рабочих дней, за которые их стоимость снизилась на 20% – это очень много. Инвесторы скептически относятся к последним заявлениям Илона Маска и переживают из-за скачков кривой продаж ключевого продукта компании – Model 3.

Напомним, что в конце января по факту публикации финансовых итогов за 2018 год, когда убытки Tesla составили 976 млн долларов, Илон Маск пообещал, что дальше компания будет показывать только прибыль, однако первый квартал вновь оказался убыточным: минус 702 млн долларов.

В начале весны Tesla попыталась резко изменить модель дистрибуции: чтобы сократить издержки, было решено отказаться от шоу-румов и сосредоточиться исключительно на интернет-продажах. Однако рынок встретил это решение негативно, и спустя две недели компании пришлось сделать шаг назад: она заявила, что частично шоу-румы всё-таки останутся, но за их содержание придётся заплатить потребителю – цены на электромобили были повышены на 3%.

Также в марте компания представила новую модель – среднеразмерный кроссовер Model Y, но его поставки клиентам начнутся лишь в следующем году, причём одним из ключевых рынков сбыта должен стать Китай, с которым у США сейчас крайне напряжённые отношения, мешающие бизнесу. То есть для инвесторов Model Y оказался пустым звуком, после его презентации стоимость акций Tesla снижалась.

Ранее в феврале Илон Маск публично заявил о намерении к концу 2020 года представить полностью беспилотный автомобиль, а в апреле стал уверять инвесторов, что роботакси Tesla станут одним из драйверов роста компании и скоро заполонят улицы крупных американских городов. Уже тогда на фоне усугубляющегося общеотраслевого скепсиса по поводу беспилотников эти заявления Маска казались научной фантастикой, а отчёт NTSB фактически поставил на этой теме крест, что и отправило акции Tesla в очередное пике. В письме сотрудникам компании Маск честно признался, что в текущем положении денег хватит только на 10 месяцев, а потому он лично совместно с финансовым директором Захари Киркхорном проведёт аудит расходов и безжалостно отрежет всё лишнее. Во что это может вылиться, пока можно только гадать, и для инвесторов такая неопределённость – плохой знак, они предпочитают продавать акции Tesla.

Пока что очевидно лишь то, что заболтать проблему Илону Маску не удастся: его авторитет сейчас очень нестабилен, «сенсационные» твитты порядком утомили, а увлечённость сомнительными идеями, вроде автомобильного метро, которым Маск занимается с не меньшей страстью, чем ракетостроительной компанией SpaceX, вынуждает инвесторов относиться к нему, как к безусловно талантливому, но ненадёжному топ-менеджеру – неизвестно, приведёт ли его очередное решение к стабилизации ситуации либо к полному краху Tesla.

Разумеется, многое будет зависеть и от итогов расследования NTSB и NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения), по результатам которого компанию Tesla могут заставить провести масштабный отзыв её электромобилей и деактивировать на них систему автономного вождения, как небезопасную.