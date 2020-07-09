Недавно Audi представила обновлённый кроссовер Q5, а в скором времени к нему впервые добавится купеобразная версия. На основании свежих шпионских фотографий у нас есть возможность представить, какой она будет.

Второе поколение Audi Q5 было представлено на Парижском автосалоне 2016 года, а в конце июня модель обновилась. Существенно изменилась передняя часть кроссовера, появились новые фонари. Однако скоро гамма Q5 пополнится совершенно новой для модели версией – купеобразным кроссовером с приставкой Sportback. Он призван составить конкуренцию таким автомобилям, как BMW X4 (первое поколение модели появилось в 2014 году, с 2018-го выпускается актуальная генерация) и Mercedes-Benz GLC Coupe (производится с 2016-го, в прошлом году получил рестайлинг).

Ранее мы уже делали рендеры модели, когда ещё не было никакой информации о внешности новинки. Теперь же появились шпионские фотографии, и первое, что бросается в глаза на них – высота крыши визуально осталась такой же, как на обычном кроссовере. Для сегмента кросс-купе это необычно, те же X4 и GLC Coupe имеют заметно более низкую крышу (примерно на 5 и 4 сантиметра ниже по сравнению с X3 и GLC соответственно). С одной стороны, это не придаёт кузову особой стремительности, с другой, место над головой задних пассажиров не сильно пострадает. Линия же крыши сделана покатой, подобно младшему купеобразному кроссоверу Audi Q3 Sportback. Фонари и оформление задней части в целом аналогичны обычному Q5.

Новый Q5 Sportback разделит моторную гамму с Q5, который первое время будет предлагаться с двухлитровым турбодизелем TDI (204 л.с., 400 Нм). Позже появятся бензиновые турбомоторы 2.0 TFSI, 3-литровый дизель V6 TDI и гибридные версии. Вероятно, у кроссовера будет и спортивная версия SQ5 Sportback с турбированным 3.0 V6, на нынешнем SQ5 он развивает 354 л.с.

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Рестайлинговый Audi Q5 1 / 2 Рестайлинговый Audi Q5 2 / 2

Сегодня в России дорестайлинговый Q5 предлагается по цене от 3 389 000 рублей (45 TFSI Quattro AMT, 249 л.с.). Есть также дизельный вариант той же мощности с «автоматом»– от 3 712 000 руб. Спортивная модификация SQ5 с упомянутым выше 354-сильным мотором оценивается в 4 873 000 рублей.

Между тем, в конце прошлого месяца мы провели тест-драйв Audi-100 Coupe S 1974 года.