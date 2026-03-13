Кроссовер Belgee X50+ с новым мотором: раскрыт состав комплектаций

Как и дореформенный паркетник, модель с приставкой в названии предложат в трех вариантах исполнениях. При этом модернизированная пятидверка будет богаче.

Обновленный белорусский кроссовер Belgee X50+ для России официально анонсировали в начале марта. Тогда же были раскрыты технические характеристики модели. А сегодня местное подразделение бренда Belgee поделилось подробностями об оснащении Плюса. Также отметим, что внешность модернизированного паркетника сам производитель все еще не показал. Впрочем, в Сети уже можно найти шпионские фото Belgee X50+ без камуфляжа. Судя по тем кадрам, под таким именем в России будут продавать самую свежую версию Geely Coolray (в Китае это Binyue L; а вообще исходный кросс пережил множество рестайлингов). Ну и напомним, что «просто» Belgee X50 представляет собой «первый» Coolray, то есть модель образца 2018 года.

Сам кроссовер Belgee X50+ до сих пор показан только на тизере. Но в Сети уже можно найти шпионские фото. Судя по ним, в Плюс в России превратится самый свежий Geely Coolray 1 / 2 Актуальный Geely Coolray для глобального рынка 2 / 2

Сначала пробежимся по дизайну. Если сравнивать с предыдущим Belgee X50, то другими стали бамперы, радиаторная решетка, фары и задние фонари. На корме вдобавок красуется светящаяся перемычка. Размеры Плюса ранее озвучила сама марка. Длина – 4380 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1615 мм. У актуального глобального Geely Coolray аналогичные габариты. Для сравнения, размеры прежнего Belgee X50: 4330/1800/1609 мм. Колесная база не изменилась, этот показатель един для всех вариантов – 2600 мм. Внутри Belgee X50+ тоже, вероятно, повторил исходную модель Geely, то есть в салоне появились новые передняя панель, приборка и мультимедиа, центральный тоннель.

Актуальный Geely Coolray для глобального рынка 1 / 3 Актуальный Geely Coolray для глобального рынка 2 / 3 Актуальный Geely Coolray для глобального рынка 3 / 3

Если нынешний Belgee X50 доступен с бензиновой турботройкой 1.5 мощностью 150 л.с. (255 Нм), то Плюс предложат с четырехцилиндровым турбомотором аналогичного объема, он выдает 147 л.с. и 270 Нм. Коробка прежняя – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод все так же только передний.

Актуальный Geely Coolray для глобального рынка

Как и «просто» X50, кроссовер Belgee X50+ будет представлен в трех комплектациях – Актив/Active, Стиль/Style и Престиж/Prestige. Список оборудования начального исполнения теперь включает однозонный климат-контроль (предшественнику в аналогичной версии положен обычный кондиционер), виртуальную приборку на 8,8 дюйма (был 7-дюймовый экран), подогрев всех сидений (дореформенный кроссовер имеет подогрев передних кресел) и четыре подушки безопасности вместо двух. Хотя экран базовой мультимедиа теперь меньше – 8 дюймов вместо 10,25 дюйма у «просто» X50. Зато начиная с версии Стиль/Style появляется планшет на 14,6 дюйма. Обновки для топового Belgee X50+ Престиж/Prestige – электропривод багажной двери, обогрев лобового стекла, солнцезащитные козырьки из затемненного стекла, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон, предупреждения наезда сзади, помощи при выезде задним ходом.

Нынешний Belgee X50 для России 1 / 3 Нынешний Belgee X50 для России 2 / 3 Нынешний Belgee X50 для России 3 / 3

В остальном наполнение комплектаций такое же, как у дореформенного X50. В арсенале базового Плюса еще значатся: 17-дюймовые диски, обогрев зоны покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя, обычный «круиз». Belgee X50+ Стиль/Style – это также 18-дюймовые колеса и система бесключевого доступа. Топовый паркетник дополнительно имеет панорамный люк и атмосферную подсветку интерьера.

Судя по постам на официальных страницах Belgee в соцсетях, презентацию кроссовера X50+ проведут 26 марта. Тогда же, видимо, объявят цены. Belgee X50 с турботройкой без учета акций сегодня стоит 2 479 990 – 2 690 990 рублей.