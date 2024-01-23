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  • Кроссовер BYD Yuan Up размером с Крету: марка дразнит тизерами, но дизайн уже раскрыт

Кроссовер BYD Yuan Up размером с Крету: марка дразнит тизерами, но дизайн уже раскрыт

23.01.2024 149 0 0

Премьеру новый электрический паркетник справит весной. По предварительным данным, на домашнем рынке компактная пятидверка будет доступна в двух модификациях.

На фото минпрома КНР «зеленый» кроссовер BYD Yuan Up засветился в конце прошлого года (к слову, BYD уже давно выпускает только электрифицированные модели), однако производитель делает вид, что утечки не было, и продолжает плановую кампанию по рассекречиванию. Так, накануне марка поделилась фирменными снимками замаскированного тестового прототипа. А теперь опубликованы тизеры серийной модели. Отметим, на родине новинка пополнит бюджетное семейство Yuan – она присоединится к кроссам Yuan Pro и Yuan Plus (он же Atto 3 на зарубежных рынках).

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Особенности дизайна экстерьера электрокросса Yuan Up – вытянутые фары, «парящая» крыша, единая плашка на корме (причем у фонарей рисунок в виде знака бесконечности) и довольно массивные защитные вставки по бокам. Интерьер еще не показали, но паркетник уже попадался шпионам, внутри – фирменные для марки отдельные экраны приборки и мультимедийной системы.

Длина BYD Yuan Up равна 4310 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2620 мм. То есть по своим габаритам кроссовер близок к некогда популярной в России Hyundai Creta.

В сертификате для новинки заявлены две версии – с электромотором мощностью 95 или 177 л.с. (двигатель установлен на передней оси). Батареи не указаны. Некоторые китайские СМИ пишут, что кроссовер предложат с аккумулятором емкостью 32 или 45,12 кВт*ч.

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На домашний рынок BYD Yuan Up выйдет в марте текущего года. Паркетнику прочат стартовый ценник в 80 000 юаней (около 974 000 рублей по актуальному курсу). Если прогноз сбудется, то Up окажется самым дешевым в линейке Yuan: похожая на почивший Ford EcoSport модель Yuan Pro сейчас стоит от 95 800 юаней (примерно 1 167 000 рублей), а за Yuan Plus просят минимум 135 800 юаней (1 654 000 рублей).

Вероятно, позже Yuan Up появится и в других странах.

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