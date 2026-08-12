Кроссовер Chery Fulwin T7: брат российского Tenet Plus L6 с другими дизайном и техникой

Компания Chery выводит на домашний рынок новый паркетник семейства Fulwin. Пятидверка представляет собой переднеприводный электрокар, батарея едина для всех комплектаций.

В базе Минпрома КНР кроссовер Chery Fulwin T7 засветился еще в мае, сам производитель официально анонсировал новинку в июле. Теперь в Китае провели презентацию пятидверки, озвучили предварительные цены и открыли прием заказов. Напомним, паркетник представляет собой электрокар, причем на других рынках он появится как Lepas L6 EV (бренд Lepas принадлежит компании Chery). Между тем у модели Lepas есть и чисто бензиновая версия, которая вот-вот стартует в России под маркой Tenet Plus: наш кроссовер тоже получил индекс L6.

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Внешне Chery Fulwin T7 от экспортного Lepas L6 EV почти не отличается. Если же сравнивать с российским бензиновым Tenet Plus L6, то у электрокаров совсем другое оформление передней части. Электрическим паркетникам достался оригинальный бампер, вместо гигантской радиаторной решетки – гладкая панель. «Электрички» также имеют традиционные фары, тогда как у нашего кроссовера двухэтажная головная оптика.

Длина Chery Fulwin T7 равна 4570 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1694 мм. Российский Tenet Plus L6 чуть короче (4554 мм), но колесная база у кроссоверов одинаковая – 2700 мм. В Китае Fulwin T7 положены 17- или 18-дюймовые диски. Объем багажника версии для КНР составляет 450 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1550 литров. Дополнительного отсека спереди нет.

В салоне нашего бензинового паркетника и экспортного электрокара установлен вертикальный экран мультимедийной системы. А вот Chery Fulwin T7 получил планшет более привычного формата (15,6 дюйма), под которым вдобавок разместили дефлекторы обдува. В остальном интерьер у модели марки Chery такой же, как у паркетников Lepas и Tenet Plus. Внутри установлены трехспицевый руль, приборный экран на 8,8 дюйма и двухъярусный центральный тоннель.

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Chery Fulwin T7 предложен с единственным 242-сильным электромотором на передней оси. Батарея тоже одна – емкостью 65,05 кВт*ч. Запас хода – 600 км по циклу CLTC. На зарядку с 30 до 80% уйдет примерно 20 минут.

В Китае Fulwin T7 сейчас представлен в трех комплектациях. В списке оборудования базовой значатся: упомянутые выше экраны, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная со «средней» версии появляются электропривод багажной двери, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора. Топовый паркетник – это мультимедиа с более мощным чипом Qualcomm 8775 и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Электрический кроссовер Chery Fulwin T7 предварительно оценили в 109 900 – 129 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,35 млн – 1,6 млн рублей по актуальному курсу. Старт «живых» продаж в Китае ожидается в конце августа.