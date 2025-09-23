Гибридные авто ×

Кроссовер Denza N8L от BYD: первое фото салона и дата премьеры

23.09.2025 236 0 0

Марка Denza вот-вот запустит в продажу трехрядный паркетник N8L. В гамме бренда новинка окажется на ступеньку ниже модели N9. «Восьмерку» предложат в виде гибрида с тремя электромоторами.

Сертификат кроссовера Denza N8L внесли в базу китайского Минпрома в мае, и в тот же день сам производитель показал внешность модели на фирменных картинках. Теперь марка опубликовала пару дополнительных изображений, на одном из которых запечатлен и интерьер. Вдобавок озвучена дата премьеры – 26 сентября.

Напомним, в линейке Denza уже был кроссовер с почти таким же названием – без приставки L. Тот паркетник дебютировал в 2023 году, он представлял собой модифицированную версию Denza X, над обликом которого трудились спецы тогда еще Daimler. Но, как и исходный кроссовер, «просто» Denza N8 на рынке провалился, так что его убрали из местной гаммы. Также добавим, что изначально Denza была создана компаниями Daimler/Mercedes и BYD, однако затем немцы полностью вышли из проекта. Так что ныне это суббренд BYD, а новый Denza N8L – чисто китайская разработка.

Внутри свежая «восьмерка» во многом повторила старший кроссовер Denza N9. Тут аналогичная передняя панель с тремя раздельными экранами (приборка и два тачскрина мультимедиа) и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены физические кнопки и две площадки для беспроводной зарядки. Как и N9, паркетник Denza N8L предложат в шестиместном исполнении. Разница же, вероятно, будет заключаться в урезанном оснащении. Например, судя по картинке, у кресел второго ряда N8L нет выдвижных подставок для ног.

Внешне младший SUV также напоминает «девятку», хотя отличий в экстерьере больше. У Denza N8L вертикальные блоки фар, а ходовые огни сделаны в виде двойных горизонтальных плашек. Длина новинки равна 5200 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3075 мм. Размеры Denza N9: 5258/2030/1830 мм, расстояние между осями – 3125 мм.

Для обеих моделей предусмотрен лидар. В сертификате N8L в качестве опции еще были заявлены дроны, которые способны осуществлять фото- и видеосъемку: они хранятся в специальном боксе на крыше, он же является посадочной площадкой.

Как и Denza N9, кроссовер Denza N8L представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. В состав установки младшего SUV входят работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 2.0 (207 л.с.) и три электродвигателя (один спереди, два сзади). Китайские профильные СМИ пишут, что суммарная отдача N8L равна 762 л.с. против 925 л.с. у системы N9. О батарее информации пока нет. Более крупному кроссоверу сейчас положен аккумулятор на 46,9 кВт*ч.

Предварительные цены Denza N8L должны объявить в рамках презентации. Очевидно, кроссовер окажется дешевле модели Denza N9, за которую сегодня просят минимум 389 800 юаней (около 4,6 млн рублей по актуальному курсу).

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Denza Denza N8L BYD

 

