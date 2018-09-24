В Китае продажи кросса GS5 первого поколения стартовали в 2012 году. Модель построена на той же платформе, что и Alfa Romeo 166: эту «тележку» GAC выкупил у концерна FCA еще в 2008-м. В 2014-м «паркетник» слегка обновился, получив к названию приставку Super. Кроссовер первой генерации уже снят с производства, лучшим годом для него стал как раз 2014-й – тогда было реализовано более 76 000 экземпляров, в 2017-м же выбор на этой модели остановили лишь 1419 покупателей. Тем не менее, в отставку GS5 не отправлен – к дебюту готов SUV второго поколения, причем его премьера пройдет вовсе не в Поднебесной, а в Европе: кроссовер представят 2 октября на Парижском автосалоне.
Пока GAC распространил только скетчи нового GS5, хотя его внешний облик уже не секрет – «живые» фотографии «паркетника» появились в базе министерства промышленности Китая еще в мае этого года. Скорее всего, кросс сохранил «тележку» FCA, ведь на ней построены и другие последние модели китайского концерна. Новый GS5 получил фамильную радиаторную решетку, а его задние фонари теперь соединены между собой светодиодной перемычкой – это модное ныне решение, оно встречается у многих марок, от Kia до Mercedes.
По предварительным данным, длина GS5 второго поколения равна 4695 мм, что на 55 мм меньше, чем у кроссовера образца 2014 года. Ширина составляет 1885 мм (+31 мм), высота – 1700 мм (+10 мм), колесная база прежняя – 2710 мм. Официальных картинок салона нет, впрочем, ранее в Сеть выложили шпионские фото. Судя по тем кадрам, интерьер GS5 тоже полностью переработали: появились новые передняя панель, рулевое колесо и «приборка», мультимедийная система с большим «тачскрином», занявшим почти всю центральную консоль.
Ожидается, что в Китае GS5 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 152 или 169 л.с. Китайские СМИ прочат кроссоверу шестиступенчатый «автомат» Aisin. Пока неизвестно, будет ли у модели полный привод. Предыдущий «паркетник» предлагался с бензиновыми турбомотором 1.8 (177 л.с.) и «атмосферником» 2.0 (147 л.с.), коробки – «робот», пятиступенчатые «механика» или «автомат». У GS5 первого поколения была полноприводная версия.
В Поднебесной новый кроссовер может появиться до конца текущего года, на домашнем рынке GAC продает авто под брендом Trumpchi. Но в Париже «паркетник» наверняка дебютирует просто как GAC GS5 – название Trumpchi слишком уж созвучно с фамилией президента США, а к этому лидеру отношение в мире весьма неоднозначное. Отметим, в Европе «легковушки» GAC не представлены, китайский концерн пока только планирует начать экспансию. Ранее компания собиралась продавать свои машины в США, она четыре раза принимала участие в Детройтском мотор-шоу. Однако повышение тарифов на товары из Поднебесной (между прочим, это инициатива Дональда Трампа), видимо, поставило крест на планах GAC покорить Штаты.
Кстати, перед тем, как выйти на европейский рынок, GAC попробует закрепиться в России. У нас «легковушки» концерна показали в августе 2018-го на Московском автосалоне (коммерческая линейка GAC в РФ представлена под маркой Gonow). Компания уже давно собирается начать продажи легковых авто в нашей стране – еще в 2016-м китайцы получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на GS5 первого поколения, но в продажу «паркетник» так и не поступил. Впрочем, и на ММАС-2018 точных сроков запуска машин на российский рынок не назвали. Известно лишь, что другие модели компании для РФ пока не сертифицировали.
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