Китайский концерн распространил дизайн-скетчи «паркетника» GS5 второй генерации. Предыдущую модель пару лет назад сертифицировали для России, но на наш рынок она так и не вышла.

В Китае продажи кросса GS5 первого поколения стартовали в 2012 году. Модель построена на той же платформе, что и Alfa Romeo 166: эту «тележку» GAC выкупил у концерна FCA еще в 2008-м. В 2014-м «паркетник» слегка обновился, получив к названию приставку Super. Кроссовер первой генерации уже снят с производства, лучшим годом для него стал как раз 2014-й – тогда было реализовано более 76 000 экземпляров, в 2017-м же выбор на этой модели остановили лишь 1419 покупателей. Тем не менее, в отставку GS5 не отправлен – к дебюту готов SUV второго поколения, причем его премьера пройдет вовсе не в Поднебесной, а в Европе: кроссовер представят 2 октября на Парижском автосалоне.

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Пока GAC распространил только скетчи нового GS5, хотя его внешний облик уже не секрет – «живые» фотографии «паркетника» появились в базе министерства промышленности Китая еще в мае этого года. Скорее всего, кросс сохранил «тележку» FCA, ведь на ней построены и другие последние модели китайского концерна. Новый GS5 получил фамильную радиаторную решетку, а его задние фонари теперь соединены между собой светодиодной перемычкой – это модное ныне решение, оно встречается у многих марок, от Kia до Mercedes.

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По предварительным данным, длина GS5 второго поколения равна 4695 мм, что на 55 мм меньше, чем у кроссовера образца 2014 года. Ширина составляет 1885 мм (+31 мм), высота – 1700 мм (+10 мм), колесная база прежняя – 2710 мм. Официальных картинок салона нет, впрочем, ранее в Сеть выложили шпионские фото. Судя по тем кадрам, интерьер GS5 тоже полностью переработали: появились новые передняя панель, рулевое колесо и «приборка», мультимедийная система с большим «тачскрином», занявшим почти всю центральную консоль.

Ожидается, что в Китае GS5 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 152 или 169 л.с. Китайские СМИ прочат кроссоверу шестиступенчатый «автомат» Aisin. Пока неизвестно, будет ли у модели полный привод. Предыдущий «паркетник» предлагался с бензиновыми турбомотором 1.8 (177 л.с.) и «атмосферником» 2.0 (147 л.с.), коробки – «робот», пятиступенчатые «механика» или «автомат». У GS5 первого поколения была полноприводная версия.

В Поднебесной новый кроссовер может появиться до конца текущего года, на домашнем рынке GAC продает авто под брендом Trumpchi. Но в Париже «паркетник» наверняка дебютирует просто как GAC GS5 – название Trumpchi слишком уж созвучно с фамилией президента США, а к этому лидеру отношение в мире весьма неоднозначное. Отметим, в Европе «легковушки» GAC не представлены, китайский концерн пока только планирует начать экспансию. Ранее компания собиралась продавать свои машины в США, она четыре раза принимала участие в Детройтском мотор-шоу. Однако повышение тарифов на товары из Поднебесной (между прочим, это инициатива Дональда Трампа), видимо, поставило крест на планах GAC покорить Штаты.

1 / 5 GAC Trumpchi GS5 Super образца 2014 года 2 / 5 GAC Trumpchi GS5 Super образца 2014 года 3 / 5 GAC Trumpchi GS5 образца 2012 года 4 / 5 GAC Trumpchi GS5 образца 2012 года 5 / 5 GAC Trumpchi GS5 образца 2012 года

Кстати, перед тем, как выйти на европейский рынок, GAC попробует закрепиться в России. У нас «легковушки» концерна показали в августе 2018-го на Московском автосалоне (коммерческая линейка GAC в РФ представлена под маркой Gonow). Компания уже давно собирается начать продажи легковых авто в нашей стране – еще в 2016-м китайцы получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на GS5 первого поколения, но в продажу «паркетник» так и не поступил. Впрочем, и на ММАС-2018 точных сроков запуска машин на российский рынок не назвали. Известно лишь, что другие модели компании для РФ пока не сертифицировали.