Кроссовер Haval H7 получил в России новую топовую версию, объявлена цена

Брутальный кроссовер Haval с возрожденным индексом H7 официально появился в России весной прошлого года, для нашего рынка модель производят локально. В начале года нынешнего SUV слегка модернизировали. Была увеличена отдача бензиновой турбочетверки 2.0 (231 л.с. и 380 Нм против 192 л.с. и 320 Нм у предшественника), мотор вдобавок стал соответствовать экологическому классу Евро-6 (был Евро-5). Ну и еще были расширены возможности мультимедийной системы. Прежде Haval H7 2026 модельного года предлагался в двух комплектациях, сейчас они называются Премиум и Техно +. Так вот теперь гамму пополнила новая топовая версия Космо.

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От прочих исполнений кроссовер Haval H7 Космо отличается декором. В этой комплектации эмблемы марки и все значки выполнены в черном цвете, черными также сделаны корпуса наружных зеркал, рейлинги на крыше, крепления расширителей колесных арок и 19-дюймовые диски. Еще затонировали задние фонари. Для Haval H7 Космо предусмотрены только два цвета кузова – собственно, «Галактический черный» и «Терракотовый сапфир» (темно-оранжевый).

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Интерьер новинки – исключительно с темной отделкой, включая черный потолок. Список оборудования пополнили четырехпозиционная регулировка поясничной поддержки водительского кресла (в бывшей самой богатой версии Техно + идет двухпозиционная регулировка), вентиляция передних сидений с распределением воздушного потока одновременно на подушки и спинки (в остальных комплектациях – только подушки) и солнцезащитные механические шторки задних боковых окон.

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Как и прежде, во всех версиях Haval H7 имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и полный привод. В списке оборудования всех комплектаций также значатся: светодиодная оптика, электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля, передних и задних сидений, виртуальная приборка, мультимедиа-система с экраном диагональю 14,6 дюйма и сервисами Яндекса и VK Видео, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, «внедорожный» круиз-контроль, блокировка заднего дифференциала с электронным управлением, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная с варианта Техно + появляются панорамный люк, проекционный дисплей, аудиосистема с 10 динамиками и сабвуфером (у базового H7 восемь динамиков).

Топовый Haval H7 Космо без учета акций обойдется в 4 249 000 рублей. В комплектациях Премиум и Техно + кроссовер сегодня стоит 3 999 000 и 4 199 000 рублей соответственно.