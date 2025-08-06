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Кроссовер IM LS6 от SAIC в новом поколении получил ещё более необычный интерьер

06.08.2025 421 0 0

Марка IM готовится вывести на рынок купеобразный паркетник LS6 второй генерации. Модель не так уж сильно изменилась внешне, зато интерьер – полностью новый. А еще пятидверка впервые будет доступна в виде гибрида.

Бренд IM (Intelligence in Motion, он же Zhiji) – это совместный проект концерна SAIC, IT-гиганта Alibaba и технопарка Zhangjiang Hi-Tech, он был основан в 2020 году. В 2023-м модельную гамму пополнил электрический купеобразный паркетник LS6 с безрамочными дверями. И вот уже готово новое «купе»: такой кроссовер официально объявлено следующим, то есть вторым по счету поколением, хотя тут речь, скорее, о рестайлинге.

Новый IM LS6
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Новый IM LS6
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Новый IM LS6
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Внешне IM LS6 мало изменился. «Второму» кроссоверу достались новые бамперы и Т-образная головная оптика, плюс эмблему марки перенесли на капот. Длина свежей пятидверки равна 4937 мм, что на 27 мм больше, чем у предшественника. Увеличена и высота – 1671 или 1673 мм в зависимости от версии (показатель предыдущей модели — 1669 мм). А вот ширина и колесная база остались прежними – 1988 и 2960 мм соответственно.

Новый IM LS6

Интерьер же полностью перекроили. К слову, у прежнего LS6 и так необычное внутреннее убранство, но кроссовер второго поколения в этом плане даже перещеголял предшественника. Внутри вместо гигантского табло установили раздельные экраны. При этом расположенный перед водителем дисплей совмещает функции приборки и мультимедиа, вдобавок он «прилеплен» к передней панели, тогда как пассажирский тачскрин встроен в нее. По центру еще красуется ряд физических клавиш.

Новый IM LS6
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Новый IM LS6
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Центральный тоннель стал больше, отдельного планшета на нем, как у предыдущей модели, нет. Вместо него – дополнительные воздуховоды, пара площадок для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. В торец тоннеля встроен выдвижной холодильник. Как и раньше, для «купе» можно будет выбрать обычный руль или усеченный «штурвал».

Новый IM LS6
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Новый IM LS6
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Во втором поколении IM LS6 будет доступен не только в виде электрокара, но и с гибридной силовой установкой. В состав системы гибрида вошел бензиновый турбомотор 1.5 (155 л.с.), который, по предварительным данным работает в режиме генератора. Информации об электродвигателе пока нет. Зато объявлено, что для гибридного LS6 предусмотрена батарея емкостью 66 кВт*ч, разработанная SAIC вместе с CATL. С ней только на электротяге кросс-купе способно проехать свыше 450 км по китайскому циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1500 км. «Электричка» же пока сертифицирована с единственным 333-сильным мотором на задней оси.

Прежний IM LS6
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Прежний IM LS6
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Прежний IM LS6
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Предыдущий электрический IM LS6 сейчас представлен с задним (294 л.с., 337 л.с. или 408 л.с.) или двухмоторным полным приводом (совокупная мощность – 787 л.с.), ему положен аккумулятор емкостью 75, 83 или 100 кВт*ч, запас хода варьируется от 625 до 802 км.

Полноценную премьеру купеобразного паркетника IM LS6 второго поколения проведут 15 августа, тогда же объявят предварительные цены. Прежний электрокросс сегодня стоит от 239 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,7 млн рублей по текущему курсу.

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