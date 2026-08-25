Новинки ×
  • Кроссовер Jeland J7 обзавёлся новой комплектацией на российском рынке

Кроссовер Jeland J7 обзавёлся новой комплектацией на российском рынке

25.08.2026 650 0 0
Кроссовер Jeland J7 обзавёлся новой комплектацией на российском рынке

Паркетник молодой «местной» марки в исполнении Престиж + уже добрался до дилеров в РФ, цены известны.

Одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo стал запуск на авторынке РФ марки под названием Jeland. Роль первенца бренда исполнил паркетник Jeland J6, а второй моделью стал среднеразмерный кроссовер Jeland J7, его продажи стартовали во второй половине июля 2026 года. Изначально SUV был предложен только в двух исполнениях – Комфорт и Престиж. Теперь к ним добавился новый топовый вариант.

На фото: Jeland J7

Jeland J7 теперь предлагается и в версии Престиж +, причём как с передним, так и с полным приводом. Напомним, в первом случае модель оснащается 150-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра, работающим в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Во втором – тот же двигатель выдаёт 186 л.с., при этом максимальный крутящий момент у них одинаковый – 275 Нм. На разгон с места до «сотни» переднеприводному SUV требуется 9,7 секунды, «полноприводнику» – 9 секунд. Расход топлива в смешанном цикле равен 7,1 и 8,1 литра на 100 км соответственно.

Как пояснили в пресс-центре компании, новое топовое исполнение Престиж + было разработано с учётом пожеланий клиентов. Такому кроссоверу положены 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски, электрорегулировка поясничного упора водительского кресла, функция памяти его настроек, а также наружных зеркал. Переднеприводной модификации положены ещё автоматическое переключение ближнего/дальнего света фар и помощник при движении в пробках.

В списке оснащения Jeland J7 в исполнении Престиж + также числятся: многослойные передние стекла, акустическое лобовое стекло, панорамная крыша с люком, атмосферная подсветка салона, электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открытия, виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 13,2 дюйма, акустика с восемью динамиками, а также устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

На фото: салон Jeland J7

Модель снабдили системой камер панорамного обзора 540° и комплексом водительских помощников, в который входит адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и функция удержания в полосе движения. В зимнем пакете числятся подогрев сидений первого и второго рядов, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

В компании отметили, что автомобили в новой версии уже появились у дилеров марки в России. Рекомендованная розничная цена переднеприводного Jeland J7 в исполнении Престиж + равна 3 049 000 рублей, за полноприводный аналогичный вариант просят 3 349 000 рублей. Любопытно, что у исполнений «просто» Престиж рекомендованные розничные цены аналогичные, однако скидки по программе трейд-ин для них и версий с плюсом предусмотрены разные.

Отметим, производство автомобилей под маркой Jeland налажено на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), которое сейчас принадлежит холдингу «АГР» (ранее им владел концерн GM, затем компания Hyundai Motor). «Донорами» для них являются модели китайского бренда Jaecoo, который принадлежит корпорации Chery. Ранее главный редактор Колёса.ру Михаил Баландин посетил производственную площадку и рассказал о том, как организован выпуск машин на её мощностях.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Jeland Jeland J7 Jaecoo Chery
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Выставки Выставки ComAutoTrans и AutoBusExpo: бронетехника, «волжский китаец» и грузовые «электрички» Как показал опыт прошлого года, новый формат активного тест-драйва оказался чрезвычайно интересен и экспонентам, и гостям выставок коммерческого транспорта. Поэтому в этом году ComAutoTrans... 347 0 0 26.08.2026
Статьи / Авторынок Покупаем Hongqi HS7: что это за автомобиль и чем он интересен Глобальные изменения российского автомобильного рынка в последние годы показали несколько важных трендов. В приоритете для покупателей постепенно оказались технологичность и оснащение, приче... 998 1 0 25.08.2026
Статьи / Мнение без фильтров Наши руки не для скуки: зачем нужен новый регламент техосмотра На прошлой неделе Минтранс опубликовал проект новых правил проведения техосмотра. Ради интереса посмотрел: ничего серьёзного там нет. Может, таксистам станет жить чуть сложнее, но это не точ... 1198 4 0 24.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 49015 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 45977 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 12113 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
4 Ford всё-таки может выпустить пикап на базе внедорожника Bronco
4 Спортивный кроссовер Luxeed RX бросает вызов Xiaomi YU7: старт предпро...
4 Opel Frontera обзавёлся версией Start для бедных: «штамповки», МКП и ц...
Новые комментарии
Change privacy settings