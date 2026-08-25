Кроссовер Jeland J7 обзавёлся новой комплектацией на российском рынке

Одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo стал запуск на авторынке РФ марки под названием Jeland. Роль первенца бренда исполнил паркетник Jeland J6, а второй моделью стал среднеразмерный кроссовер Jeland J7, его продажи стартовали во второй половине июля 2026 года. Изначально SUV был предложен только в двух исполнениях – Комфорт и Престиж. Теперь к ним добавился новый топовый вариант.

На фото: Jeland J7

Jeland J7 теперь предлагается и в версии Престиж +, причём как с передним, так и с полным приводом. Напомним, в первом случае модель оснащается 150-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра, работающим в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Во втором – тот же двигатель выдаёт 186 л.с., при этом максимальный крутящий момент у них одинаковый – 275 Нм. На разгон с места до «сотни» переднеприводному SUV требуется 9,7 секунды, «полноприводнику» – 9 секунд. Расход топлива в смешанном цикле равен 7,1 и 8,1 литра на 100 км соответственно.

Как пояснили в пресс-центре компании, новое топовое исполнение Престиж + было разработано с учётом пожеланий клиентов. Такому кроссоверу положены 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски, электрорегулировка поясничного упора водительского кресла, функция памяти его настроек, а также наружных зеркал. Переднеприводной модификации положены ещё автоматическое переключение ближнего/дальнего света фар и помощник при движении в пробках.

В списке оснащения Jeland J7 в исполнении Престиж + также числятся: многослойные передние стекла, акустическое лобовое стекло, панорамная крыша с люком, атмосферная подсветка салона, электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открытия, виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 13,2 дюйма, акустика с восемью динамиками, а также устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

На фото: салон Jeland J7

Модель снабдили системой камер панорамного обзора 540° и комплексом водительских помощников, в который входит адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и функция удержания в полосе движения. В зимнем пакете числятся подогрев сидений первого и второго рядов, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

В компании отметили, что автомобили в новой версии уже появились у дилеров марки в России. Рекомендованная розничная цена переднеприводного Jeland J7 в исполнении Престиж + равна 3 049 000 рублей, за полноприводный аналогичный вариант просят 3 349 000 рублей. Любопытно, что у исполнений «просто» Престиж рекомендованные розничные цены аналогичные, однако скидки по программе трейд-ин для них и версий с плюсом предусмотрены разные.

Отметим, производство автомобилей под маркой Jeland налажено на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), которое сейчас принадлежит холдингу «АГР» (ранее им владел концерн GM, затем компания Hyundai Motor). «Донорами» для них являются модели китайского бренда Jaecoo, который принадлежит корпорации Chery. Ранее главный редактор Колёса.ру Михаил Баландин посетил производственную площадку и рассказал о том, как организован выпуск машин на её мощностях.