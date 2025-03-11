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  • Кроссовер Jetour Shanhai L9 с дизайном в стиле Li L9 показался на новых фото

Кроссовер Jetour Shanhai L9 с дизайном в стиле Li L9 показался на новых фото

11.03.2025 230 0 0

Рестайлинговый паркетник Jetour готовится к старту продаж. Модель получила новый дизайн экстерьера, внутри же изменений меньше. Техника, по предварительным данным, прежняя.

Марка Jetour продолжает подогревать интерес к обновленному гибридному кроссоверу Shanhai L9, который официально анонсировали в феврале: опубликована свежая порция фирменных изображений. Напомним, в Китае Shanhai – это отдельная линейка бренда, созданная специально для электрифицированных машин. Причем именно L9 стал первенцем семейства, он дебютировал в 2023 году. Россиянам паркетник тоже знаком – модель сделана на базе чисто бензинового Jetour X90 Plus. Более того, у нас продают «традиционный» кроссовер с обликом дореформенного гибрида для КНР: в России он представлен как Soueast S09.

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Внешность Jetour Shanhai L9 оформили в модном среди китайских автопроизводителей электромобильном стиле. Так, вместо гигантской радиаторной решетки у паркетника теперь гладкая панель – как у Li L9. Кстати, кроссоверы Shanhai L6 и Shanhai L7 такой дизайн имеют изначально. 

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Флагман семейства также получил другие бамперы, а задние фонари сделали в виде единой широкой плашки. Кроме того, пластиковый обвес отныне красят в цвет кузова (у дореформенного L9 он черный). После рестайлинга длина Shanhai L9 увеличилась на 49 мм до 4911 мм. Остальные габариты остались прежними: ширина – 1925 мм, высота – 1784 мм, колесная база – 2850 мм.

Jetour Shanhai L9 сохранил отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Но привычного селектора коробки больше нет, вместо него – подрулевой рычажок. Исчез и ряд кнопок, который прежде был под центральными дефлекторами обдува. В спинку переднего пассажирского кресла теперь встроен откидной столик. Наконец, обновленный паркетник обзавелся шестиместной версией, тогда как дореформенный L9 доступен с пяти- или семиместным салоном.

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По предварительным данным, технику реформы не затронули. Силовая установка Jetour Shanhai L9 включает бензиновую турбочетверку 1.5 (156 л.с.) и два электромотора, но привод исключительно передний. Совокупная мощность системы составляет 427 л.с. В дорогих комплектациях гибрид имеет батарею емкостью 19,43 кВт*ч, с ней только на электротяге кроссовер проедет 108 км по циклу CLTC.

Дореформенный Jetour Shanhai L9
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Дореформенный Jetour Shanhai L9
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Дореформенный Jetour Shanhai L9
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Старт продаж обновленного Shanhai L9 намечен на апрель. Впрочем, презентацию могут провести и раньше.

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