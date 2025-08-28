Рестайлинг ×
Кроссовер Lynk & Co 08 на платформе Volvo: рестайлинг на фоне падения продаж

28.08.2025 384 0 0

Бренд Lynk & Co 08, принадлежащий китайскому холдингу Geely, показал обновлённый plug-in гибридный кроссовер с индексом 08, в ближайшее время он поступит в продажу.

Среднеразмерный кроссовер Lynk & Co 08 (габаритная длина — 4820 мм, колёсная база — 2848 мм) вышел на китайский рынок осенью 2023 года, а в этом году добрался до Европы. В основе Lynk & Co 08 лежит разработанная компанией Volvo платформа CMA (Compact Modular Architecture), силовые установки у него только plug-in гибридные. В этом году продажи у Lynk & Co 08 в Китае идут откровенно плохо: за первые семь месяцев, по данным CAAM, реализовано 21 425 шт., что на 48,3% меньше продаж в январе-июле 2024 года, притом что в целом продажи Lynk & Co за тот же период в Китае выросли на 21,4% до 165 922 автомобилей.

На этой неделе на официальной страничке Lynk & Co в китайской соцсети Weibo появились снимки рестайлингового кроссовера 08: он получил новый дизайн переднего бампера с более крупными вентиляционными вырезами, лидар над лобовым стеклом (прежде его не было) и новый дизайн колёсных дисков. Корма, судя по фотографиям, никак не изменилась. Из-за нового бампера габаритная длина увеличилась на 5 мм до 4825 мм.

В салоне обновлены дверные карты: кнопки открывания дверей сместились вниз на подлокотники, а кнопки стеклоподъёмников стали выпуклыми (раньше были плоскими). Перфорированные секции сидений получили новую ромбовидную прострочку. Отделка крышки-подлокотника между передними креслами стала более изысканной. Подстаканники на центральном тоннеле крышки лишились.

По данным китайского журнала Autohome, вся техника у обновлённого Lynk & Co 08 прежняя. Спереди под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор (163 л.с., 255 Нм), состыкованный с гибридной 3-ступенчатой автоматической коробкой передач 3DHT Evo. У переднеприводных версий единственный передний тяговый электромотор выдаёт 218 л.с. и 350 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 381 л.с. и 615 Нм. Ёмкость тяговой батареи — 21,2 либо 39,6 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 120 и 245 км по циклу CLTC соответственно.

Полноприводный Lynk & Co 08 устроен точно так же, как переднеприводный, но на задней оси у него находится второй тяговый электромотор на 212 л.с. и 290 Нм, а максимальная совокупная отдача силовой установки — 593 л.с. и 905 Нм. Ёмкость тяговой батареи у полноприводной версии — только 39,6 кВт·ч, запас хода на электротяге — 220 км по циклу CLTC.

Дореформенный Lynk & Co 08 сейчас стоит в Китае от 185 800 до 248 800 юаней (от 2,08 млн до 2,78 млн рублей в переводе по текущему курсу). Обновлённый, возможно, будет стоить даже дешевле, потому что ценовая конкуренция на китайском авторынке совершенно бешеная.

Дорестайлинговый Lynk & Co 08
Дорестайлинговый Lynk & Co 08
Дорестайлинговый Lynk & Co 08
Добавим, что вчера в Китае состоялась премьера нового plug-in гибридный кроссовер Volvo XC70 — это, по сути, ближайший родственник Lynk & Co 08, а его якобы новая платформа SMA (Scalable Modular Architecture) — это всего лишь слегка модернизированная «тележка» CMA. На стадии предварительных продаж новый Volvo XC70 стоит от 299 000 юаней (3,34 млн рублей).

