Кросс Nissan Kicks представили в 2016-м, «паркетник» уже продают в Бразилии, Аргентине, Мексике, США, Канаде и Китае. В январе 2019 года модель поступит в продажу в Индии, однако премьеру новинки справят уже в следующем месяце: по информации местных СМИ, индийский Кикс дебютирует 18 октября.

Предназначенный для Индии кроссовер будет отличаться от модели, доступной в других странах. Так, глобальный «паркетник» построен на платформе V альянса Renault-Nissan (она же лежит в основе нынешних Nissan Note и Pulsar). Индийский же вариант перевели на «тележку» B0, на которой базируются Renault Duster, локальная версия Renault Captur (в России – Kaptur) и Nissan Terrano. Кстати, Рено так же поступила с Каптюром – если в РФ, Индии и некоторых южноамериканских странах продают модель на платформе B0, то в Европе представлен кроссовер, построенный на базе хэтча Clio.

Первые эскизы индийского Kicks компания Nissan распространила пару недель назад. Полностью рассмотреть дизайн модели на картинках пока невозможно – многие детали просто не прорисованы. Из видимых отличий – иные бамперы. Известно, что предназначенный для Индии Кикс окажется чуть крупнее глобального кроссовера: длину увеличат до примерно 4,4 метра. У «мирового» SUV этот показатель равен 4295 мм. Ширина глобального Кикса – 1760 мм, высота – 1590 мм, колесная база – 2620 мм.

Ожидается, что в Индии кроссовер предложат с моторами от локальных Renault Duster/Captur – бензиновым двигателем H4K 1.5 мощностью 106 л.с. и дизелем К9К 1.5 dCi с отдачей в 110 л.с. Новинке Nissan прочат «механику» и вариатор. В Китае Nissan Kicks можно купить с «атмосферником» 1.5 семейства HR мощностью 125 л.с., в Северной Америке и на южноамериканском рынке модель доступна с бензиновым мотором 1.6 той же серии HR (114-125 л.с. в зависимости от страны). Привод у глобального кросса – только передний. У индийского Кикса тоже, вероятно, будет лишь переднеприводная версия, хотя «тележка» B0 и допускает наличие варианта 4х4.

1 / 3 Глобальный Nissan Kicks 2 / 3 Глобальный Nissan Kicks 3 / 3 Глобальный Nissan Kicks

Для Индии выпуск модели наладят на местном заводе Nissan (кроссовер еще собирают в Бразилии, Мексике, Китае и Малайзии). Ранее сообщалось, что там Кикс окажется дороже соплатформенного Terrano (от 999 900 рупий или 903 000 рублей по актуальному курсу), однако теперь индийские СМИ считают, что цена новинки будет ниже, чем у собрата – где-то от 940 000 рупий (около 849 000 рублей). Впрочем, не исключено, что с появлением Kicks кроссовер Terrano покинет этот рынок, ведь продажи «близнеца» Дастера в Индии и так стремительно падают: в 2017-м реализовано 3035 единиц, тогда как годом ранее – 4717 экземпляров, а в 2015-м – более 10 000 штук. Для сравнения, Renault Duster (от 795 000 рупий или 718 000 рублей) в 2017 году разошелся по Индии тиражом в 15 158 экземпляров.

После перехода на платформу B0 у кроссовера Nissan Kicks могли бы появиться и российские перспективы: в нашей стране автомобили на этой платформе производят на АВТОВАЗе в Тольятти (Renault Logan и Sandero, Nissan Almera) и на московском заводе Renault (Дастер, Kaptur и Nissan Terrano). Но российское подразделение марки о планах продавать компактный «паркетник» в нашей стране пока не заявляло.