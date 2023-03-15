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Кроссовер Renault Duster нового поколения проехался на камеру

15.03.2023 169 0 0

В основу паркетника третьей генерации ляжет «тележка» CMF-B. В Европе дизеля больше не будет, а вот полный привод должны оставить, хотя есть нюанс.

На «старосветском» рынке кроссовер Duster актуального второго поколения дебютировал в 2017 году, там, напомним, модель продают под румынской маркой Dacia (принадлежит Группе Renault). Рестайлинг евроверсия пережила в 2021-м, а в прошлом году SUV еще раз слегка модернизировали – ему досталась новая эмблема бренда. И вот на подходе кросс третьей генерации: фото тестового прототипа появились на сайте Cochespias. Машина все еще обклеена маскировочной пленкой, зато это уже родной кузов Дастера, а не мул.

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Внешность выполнят по мотивам концепта Dacia Bigster двухлетней давности. В частности, от шоу-кара серийный кроссовер унаследует задние фонари в виде «игреков», массивные бамперы и рельефные бока, довольно крупный спойлер. К слову, сам Bigster впоследствии тоже перевоплотится в товарный SUV, который в гамме Dacia окажется на ступеньку выше Дастера.

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Известно, что в третьем поколении Duster окончательно попрощается со старой платформой B0: в основу свежего кросса ляжет «тележка» CMF-B, на ней же базируются нынешние Dacia Logan и Sandero, а также универсал Dacia Jogger. Новая платформа позволит внедрить более современные системы безопасности, плюс Дастер ждет электрификация, необходимая в Европе: модель получит гибридные версии. А вот дизеля в Старом Свете больше не будет. Полный привод обещают оставить, однако, по неофициальным данным, такое исполнение будет именно у гибридного кросса – с отдельным электромотором на задней оси. Впрочем, не исключено, что Dacia все же передумает, и предложит «третий» кросс с традиционным полным приводом.

Концепт Dacia Bigster и актуальный кроссовер Dacia Duster
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Концепт Dacia Bigster и актуальный кроссовер Dacia Duster
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Концепт Dacia Bigster и актуальный кроссовер Dacia Duster
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Концепт Dacia Bigster и актуальный кроссовер Dacia Duster
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Концепт Dacia Bigster и актуальный кроссовер Dacia Duster
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В Европе Dacia Duster третьей генерации ждут в продаже в 2024 году, хотя премьеру модель может справить под конец 2023-го. Следом за кроссовером Dacia поколение сменит и Renault Duster.

Отметим, до начала всем известных событий в планах Группы Renault значились родственники Дастера и Bigster под маркой Lada. Однако французы уже не владеют АВТОВАЗом, совместных SUV у компаний не будет. Следующий Дастер нам тоже не светит — Renault покинула российский рынок.

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