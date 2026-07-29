Кроссовер smart #1 пережил модернизацию: 800 вольт и более свежая электроника

Smart #1 дебютировал в 2022 году и стал первой моделью smart, созданной инженерами холдинга Geely, компания Mercedes-Benz курировала лишь разработку его дизайна. В основе smart #1 лежит младшая версия многоликой платформы SEA c 400-вольтовой электрической архитектурой, есть одномоторные заднеприводные и двухмоторные полноприводные версии, характеристики которых в Китае и Европе немного различаются.

В 2019 году, когда создавалось совместной предприятие smart Automobile, предполагалось, что Китай будет главным рынком для smart, поэтому все новые модели smart производятся в Китае. На деле оказалось, что новые модели smart получились слишком дорогими, им трудно конкурировать с более доступными аналогами, в том числе созданными холдингом Geely под другими марками на той же платформе SEA. С января по май этого года продажи smart в Китае, по данным CAAM, составили всего 8516 автомобилей (-24,2% по сравнению с АППГ). Сейчас марка smart нацелена главным образом на Европу, но обновлённый smart #1 сначала появится всё-таки в Китае — старт продаж ожидается уже в августе.

Внешность smart #1 в результате обновления практически не изменилась, ключевые размеры прежние (длина — 4270 мм, ширина — 1822 мм, высота — 1636 мм, колёсная база — 2750 мм), но для кузова будут доступны новые цветовые сочетания и новые варианты дизайна колёс. Идентифицировать обновлённый smart #1 снаружи можно по выступу с лидаром над лобовым стеклом, слегка удлинённому спойлеру багажной двери и новым дверным ручкам с выемками для пальцев вместо прежних выдвижных. Салон тоже принципиально не изменился: единственное заметное новшество — 15,4-дюймовый мультимедийный экран с 2,5K-разрешением вместо прежнего 12,8-дюймового.

Главное техническое новшество — переход на 800-вольтовую архитектуру, он позволил повысить максимальную мощность зарядки батареи с 150 до 370 кВт. Пополнить заряд батареи на такой мощности с 10% до 80% можно всего за 12 минут. Ёмкость батареи китайской версии — 61,52 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 535 км по циклу CTC.

Для Китая пока анонсирован только одномоторный заднеприводный обновлённый smart #1 с новым высокоинтегрированным силовым модулем мощностью 245 кВт (333 л.с.). Также китайский smart #1 получил новейший комплекс электронных ассистентов водителя с вышеупомянутым лидаром на крыше и мощным чипом Nvidia Orin-Y производительностью 200 топс.

Цены на обновлённый smart #1 пока неизвестны, но вряд ли они вырастут, а, быть может, в Китае даже станут чуть ниже, иначе на существенный всплеск спроса можно не рассчитывать. Дореформенный smart #1 сейчас стоит от 154 900 юаней (1,82 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Добавим, что в октябре на Парижском автосалоне состоится премьера нового двухместного городского электрокара smart #2, с ним компания smart Automobile рассчитывает на значительный рост продаж в Европе.

