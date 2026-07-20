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Smart #2 готовится к премьере, надеясь завоевать любовь европейцев

20.07.2026 166 0 0
Smart #2 готовится к премьере, надеясь завоевать любовь европейцев

Новый двухместный электрокар — последняя и самая важна модель в актуальной программе развития марки smart. Сейчас smart #2 проходит финальный цикл испытаний, премьера состоится в октябре на Парижском автосалоне.

Марка smart появилась на свет в 1994 году, её дебютной моделью стал двухместный городской заднемоторный автомобиль, концепцию которого разработал независимый швейцарский предприниматель Николас Хайек, создатель часового бренда Swatch. Изначально марка smart принадлежала компании Micro Compact Car AG (MMC) — совместному предприятию тогдашнего концерна Daimler-Benz и швейцарской Swatch Group, но уже в 1998 Daimler-Benz полностью поглотил MMC. Затем немцы двадцать лет пытались сделать марку smart прибыльной, но у них ничего не получилось.

В 2019 году марка smart была отдана на попечение компании smart Automobile — это равнодолевое совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely. С тех пор Geely отвечает за инжиниринг и производство всех новых моделей smart, а Mercedes-Benz — за их дизайн. При участии Geely марка smart была фактически полностью перезапущена, её актуальный модельный ряд составляют компактные кроссоверы smart #1 и smart #3, среднеразмерный кроссовер smart #5 и среднеразмерный лифтбек smart #6. Предполагалось, что главным рынком сбыта для этих моделей будет Китай, но из-за слишком высоких цен спрос на них оказался сильно ниже ожидаемого.

Концепт smart #2

Теперь марка smart нацелена главным образом на Европу, где она ассоциируется в первую очередь с двухместным smart fortwo, просуществовавшим в трёх поколениях. Производство smart fortwo третьего поколения завершилось в 2024 году, ему на смену скоро придёт smart #2. В апреле этого года smart #2 дебютировал в виде концепта, в июне были раскрыты некоторые особенности дизайна его интерьера. Полноценная премьера серийного smart #2 состоится в октябре в Париже, а пока пресс-служба smart Automobile опубликовала фотографии предсерийной машины в камуфляжной обёртке.

Из этих фотографий ясно, что серийный smart #2 будет во многом повторять одноимённый концепт, но не будет иметь гламурного лоска последнего. Зато обещаны отточенная управляемость и выносливое шасси, способное переварить заезды на бордюр и езду по многовековой брусчатке старых европейских городов. Габаритная длина smart #2 — 2792 мм, радиус разворота — 6,95 м.

В основе smart #2 лежит платформа ECA (Electric Compact Architecture), разработанная специально для этой модели. Силовые установки будут только электрические, единственный электромотор установлен на задней оси. Подвеска полностью независимая, пружинная. Из технических характеристик пока объявлен только максимальный запас хода на одной зарядке — 300 км по циклу WLTP.

Успех или неуспех smart #2 в значительной степени определит цена, о которой пока нет никакой информации. Производиться smart #2 будет в Китае, поэтому в Европе в его цену будет включена повышенная пошлина. В западных СМИ ходили слухи, что производство smart #2 может быть налажено в Европе, но официального подтверждения они пока не получили.

Китай электромобиль новинки Европа Smart Smart #2
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