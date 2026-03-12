Новинки ×

Кроссовер Soueast S06 приготовился к старту продаж в России

12.03.2026 291 0 0
Российский офис Soueast официально анонсировал скорую премьеру паркетника с индексом 06. Новинка должна стать самой доступной моделью марки, при этом ей обещаны «премиальные технологии» флагмана.

О том, что в России появится компактный кроссовер Soueast S06, сообщалось еще в 2024 году, когда марка только выходила на наш рынок. Теперь же местное представительство определилось со сроками старта продаж новинки – их запустят до конца весны.

Soueast S06 для России
Soueast S06 для России
Soueast S06 для России
Напомним, бренд Soueast ныне входит в состав Chery Group, а его актуальные модели представляют собой автомобили Jetour с другими эмблемами и шильдиками (марка Jetour тоже принадлежит Chery). Так, уже продающиеся в РФ кроссоверы Soueast S07 и Soueast S09 являются модернизированными Jetour X70 Plus и Jetour X90 Plus соответственно. Ну а Soueast S06 – это рестайлинговый Jetour Dashing.

Глобальный Soueast S06
Глобальный Soueast S06
Как сообщили в пресс-службе компании, колесная база нашей версии «шестерки» составляет 2720 мм (у актуального Dashing для РФ тот же показатель). В релизе еще заявлено, что кроссовер имеет «богатый набор опций» и «унаследованные от флагманской модели S09 премиальные технологии». Все характеристики, комплектации и цены раскроют ближе к дате старта продаж.

Согласно глобальному сайту Soueast, длина S06 равна 4616 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1685 мм. Для сравнения, размеры российского Jetour Dashing: 4590/1900/1685 мм. От своего брата кроссовер Soueast S06 отличается оформлением передней части и кормы. У «шестерки» собственные бамперы, головная оптика и радиаторная решетка, а задние фонари объединены светящейся перемычкой. Внутри S06 – модернизированные передняя панель и центральный тоннель.

Глобальный Soueast S06
Глобальный Soueast S06
Глобальный Soueast S06
В других странах для Soueast S06 в зависимости от комплектации заявлены: панорамная крыша, мультимедиа-система с планшетом диагональю 12,8 или 15,6 дюйма, подогрев и вентиляция сидений, климат-контроль, камеры кругового обзора, обычный или адаптивный круиз-контроль.

На «мировом» рынке паркетник бывает с бензиновыми турбочетверками 1.5 (156 л.с.) и 1.6 (197 л.с.). Первый мотор сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второму положен семиступенчатый робот. Привод только передний. В некоторых странах еще можно купить гибрид с установкой на базе 1.5T.

Родственный Jetour Dashing в России тоже сегодня представлен с турбомоторами 1.5 и 1.6. На нашей версии базовый двигатель выдает 147 л.с., ему положены шестиступенчатые механика или робот, кроссовер с этим мотором исключительно переднеприводный. А вот Dashing со старшим двигателем бывает как с передним (190 л.с.), так и с полным приводом (186 л.с.). В первом случае 1.6T сочетается с семиступенчатым роботом, во втором он укомплектован классическим восьмиступенчатым автоматом. Не исключено, что у Soueast S06 в России также будут полноприводные исполнения (для остальных продающихся в РФ моделей марки полный привод предусмотрен).

Новый паркетник Soueast должен оказаться самым доступным в гамме бренда. За кроссовер Soueast S07 сейчас без учета акций просят минимум 3 399 000 рублей, Soueast S09 стоит от 3 899 000 рублей. Цена Jetour Dashing 2026 года выпуска начинается с 2 589 900 рублей.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Soueast Soueast S06 Jetour Jetour Dashing Chery
