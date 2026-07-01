Кроссовер Tata Sierra получил новую начинку и полный привод

Индийская компания Tata Motors запустила в продажу электрическую версию Sierra. Такой паркетник доступен с задним или двухмоторным полным приводом. Предусмотрено два варианта батареи.

Под именем Tata Sierra в Индии когда-то выпускали рамный трехдверный внедорожник. Но теперь это обычный паркетник с несущим кузовом. Серийный кроссовер с возрожденным названием Sierra дебютировал на родине под конец прошлого года с бензиновыми атмосферником 1.5 Revotron (106 л.с.) и турбочетверкой Hyperion аналогичного объема (160 л.с.), а также с турбодизелем 1.5 Kryojet (118 л.с.). При этом еще перед премьерой товарного SUV было объявлено о том, что у него появится электроверсия. Так вот теперь в продажу поступил «зеленый» кроссовер Tata Sierra EV.

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Внешне от «традиционного» паркетника электрическая модификация слегка отличается оформлением передней части. Под узкой диодной полоской, которая выполняет роль дневных ходовых огней, вместо черной вставки у Tata Sierra EV – гладкая панель в цвет кузова. Кроме того, модернизирован бампер. Электрокроссу положены 18- или 19-дюймовые диски, тогда как для стандартной модели еще предусмотрены 17-дюймовые.

Tata Sierra EV выше углеводородного паркетника: 1750 мм против 1715 мм. Остальные габариты совпадают. Длина – 4340 мм, ширина – 1841 мм, колесная база – 2730 мм. Объем багажника равен 622 литрам, под крышкой капота у Sierra EV есть дополнительный отсек, в зависимости от версии его объем составляет 35 или 55 литров.

Внутри EV-кроссовер повторил «традиционную» Sierra. В «простых» комплектациях в пятиместном салоне установлено табло, состоящее из двух дисплеев: это приборный экран на 10,25 дюйма и тачскрин мультимедиа диагональю 12,3 дюйма. В дорогих исполнениях идет трехэкранная панель (плюс пассажирский дисплей на 12,3 дюйма).

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В базе также есть светодиодная оптика, климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль. А богатые комплектации – это еще панорамная крыша, вентиляция передних кресел, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Электрический кроссовер предложен в трех модификациях. Самая дешевая называется Tata Sierra EV 63, на задней оси такого паркетника установлен электромотор мощностью 238 л.с., этому исполнению положена батарея емкостью 63 кВт*ч, запас хода – 535 км по местному циклу. «Средняя» версия Tata Sierra EV 75 тоже заднеприводная, но ее мотор слабее – 209 л.с. Зато такой кроссовер укомплектован аккумулятором на 75 кВт*ч, дальнобойность – уже 665 км. Топовый паркетник Tata Sierra EV 75 QWD получил двухмоторный полный привод: спереди – 140-сильный двигатель, сзади – 209-сильный. Как следует из названия, полноприводный кроссовер оснащен батареей емкостью 75 кВт*ч, запас хода – 624 км. Отметим, «традиционный» кросс Tata Sierra пока исключительно переднеприводный.

Без учета налогов Tata Sierra EV обойдется в 1 879 000 – 2 648 000 рупий, что эквивалентно примерно 1,55 млн – 2,2 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, «углеводородный» паркетник Tata Sierra сейчас стоит от 1 149 000 рупий (около 951 000 рублей).