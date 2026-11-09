Кроссовер Wey Lanshan нового поколения, брат Haval H10: оснащение и цены

Марка Wey открыла прием заказов на новый SUV с брутальным обликом. Сейчас модель доступна в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида, позже у нее появится «простая» гибридная версия HEV. Новинка предложена в двух вариантах длины, с пяти- или шестиместным салоном.

Свой новый кроссовер принадлежащий концерну Great Wall премиальный бренд Wey анонсировал еще в сентябре. И в том же месяце было объявлено, что на домашнем рынке модель появится как Wey Lanshan второго поколения. Онлайн-презентацию провели в конце октября, но тогда производитель сосредоточился на дизайне. Теперь в Китае раскрыли все характеристики, озвучили предварительные цены и открыли прием заказов.

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Напомним, что предыдущий Lanshan (он же Blue Mountain) стартовал в КНР в 2023 году, в 2024-м его модернизировали, после чего паркетник добрался и до российского рынка – под экспортным именем Wey 07. И если кроссовер первой генерации представляет собой оригинальную модель, то новый Wey Lanshan таковой не является. Это переделанный Haval H10 (или Haval Great Wall H10; брендом Haval тоже владеет Great Wall). Причем получается, что в Китае Lanshan кардинально сменил имидж, превратившись из типичного городского паркетника в брутала.

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Дизайн экстерьера у новинки премиум-бренда все-таки свой. Новый Wey Lanshan получил внушительную радиаторную решетку с вертикальными хромированными плашками, помещенные в квадратные рамки круглые фары и собственные задние фонари. Также подретушировали бамперы, а по бокам от распашной багажной двери установили поручни.

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Как и родственный Haval H10, кроссовер Wey доступен с двумя вариантами длины. Короткий Lanshan – пятиместный, его длина составляет 5140 мм. У такого кроссовера за задними дверями расположены глухие вставки с декоративными блестящими полосками. Вторая модификация – шестиместная, длиной 5300 мм. В задних стойках трехрядного Wey Lanshan есть дополнительные окошки. Остальные размеры у двух версий совпадают: ширина – 2050 мм, высота – 1960 мм, колесная база – 3010 мм. Для сравнения, Haval H10 бывает длиной 5138 или 5299 мм, расстояние между осями – 3000 мм. Габариты предыдущего Wey Lanshan для Китая, который представлен исключительно с шестиместным салоном: 5156/1980/1805 мм, колесная база – 3050 мм.

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Для нового SUV предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет в зависимости от версии – 205 или 210 мм. Объем багажника нового пятиместного Wey Lanshan – 815 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 1885 литров. Багажник шестиместного SUV вмещает 316 – 1056 литров.

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Интерьер у Wey Lanshan почти такой же, как у Haval H10. Премиальному кроссоверу достались аналогичные передняя панель, трехспицевый руль, центральный тоннель и карты дверей. Впрочем, у нового Lanshan все же есть собственная фишка – ему положен единый дисплей мультимедийной системы диагональю 29,6 дюйма, тогда как Haval H10 имеет планшет традиционного формата (15,6 дюйма). Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта, как и прочая электроника.

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Гигантское табло идет уже в базе. В списке стандартного оборудования Wey Lanshan также значатся: стеклянная крыша, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер сидений первого и второго рядов (у шестиместного кроссовера подогрев еще имеют кресла третьего ряда), бокс с функциями подогрева и охлаждения, система активного шумоподавления, четыре площадки для беспроводной зарядки (одна – на центральном тоннеле, одна – в передней пассажирской двери, по зарядке – в задних дверях), потолочный экран (21,4 дюйма) для задних пассажиров и автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Пятиместный кроссовер еще имеет аудиосистему с 27 динамиками (включая динамики в подголовниках передних сидений), у шестиместного варианта 31 динамик (в том числе, в подголовниках кресел второго ряда).

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Новый Wey Lanshan – это подзаряжаемый гибрид, как и модель предыдущего поколения и Haval H10. Кроссовер второй генерации по умолчанию полноприводный. Силовая установка всех вариантов «второго» Lanshan включает бензиновый турбомотор 2.0 (248 л.с.) и два электродвигателя, у всех версий есть пневмоподвеска и блокировка заднего дифференциала. «Начальные» комплектации имеют 400-вольтовую архитектуру и батарею емкостью 55,4 кВт*ч. Совокупная отдача системы таких кроссоверов составляет 707 л.с. и 872 Нм. В электрорежиме они проедут 285 км по циклу CLTC, а с 0 до 100 км/ч эти версии разгоняются за 4,9 секунды.

У более дорогих исполнений – 800-вольтовая архитектура и аккумулятор на 66,6 кВт*ч. Любопытно, что суммарная мощность установки таких кроссоверов Wey Lanshan меньше – 693 л.с. Зато совокупный максимальный крутящий момент выше – 940 Нм. Только на электротяге топ-версии проедут 350 км, первую «сотню» они наберут за 4,8 секунды.

У всех версий, за исключением базового пятиместного Lanshan, еще имеется механизм подруливания задних колес и режим «краба». Впоследствии у новинки Wey должна появиться «простая» гибридная модификация HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Ну и отметим, что у родственного Haval H10 система базируется на бензиновом турбомоторе 1.5, у его электродвигателей другие настройки, да и батарея иная.

Кроссовер Wey Lanshan второго поколения предварительно оценили в 289 800 – 329 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,6 млн – 4,06 млн рублей по текущему курсу. После запуска «живых» продаж, который состоится чуть позже, реальные цены, возможно, окажутся ниже. За Haval H10 сейчас просят 209 800 – 231 800 юаней (2,6 млн – 2,85 млн рублей).

Скорее всего, свежий SUV бренда Wey планируют поставлять на экспорт. Но пока неизвестно, превратится ли кроссовер за рубежом в следующий Wey 07 или окажется совершенно новой моделью.