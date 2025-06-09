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  • Кроссовер Xpeng G7 готов к премьере: конкурента Tesla Model Y показали на новых фото

Кроссовер Xpeng G7 готов к премьере: конкурента Tesla Model Y показали на новых фото

09.06.2025 219 0 0

Компания Xpeng озвучила дату презентации своего нового электрического паркетника – модель дебютирует уже на этой неделе. В опубликованном ранее сертификате для SUV была заявлена заднеприводная версия. При этом не исключено, что кроссовер предложат и с двухмоторной силовой установкой.

Новый электрокросс с индексом G7 фирма Xpeng анонсировала еще в январе, и в том же месяце в базу китайского Минпрома внесли сертификат модели. А сегодня производитель поделился свежими фото и промороликом, в котором впервые засветил интерьер паркетника. Вдобавок объявлена дата премьеры – Xpeng G7 полностью раскроется 11 июня.

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Внешность кроссовера оформлена в стиле лифтбека Xpeng P7+, который дебютировал в прошлом году. В частности, паркетнику достались аналогичной формы основные фары и похожие задние фонари. Среди других особенностей дизайна электрокросса – стеклянная крыша и выдвижные ручки дверей.

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Длина Xpeng G7 равна 4892 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1655 мм. То есть новинка крупнее предназначенного для Китая рестайлингового кроссовера Tesla Model Y. Тем не менее именно модель Теслы китайские профильные СМИ считают главным конкурентом «семерки». Размеры Model Y: 4797/1920/1624 мм. Впрочем, колесная база у машин совпадает – 2890 мм.

В салоне G7 установлен гигантский планшет мультимедийной системы. Привычной приборки нет – ее роль возложена на проекционный дисплей. Китайцы также пишут, что кроссовер имеет искусственный интеллект.

В сертификате для Xpeng G7 был заявлен единственный 296-сильный электромотор на задней оси. Информации о батареях еще нет. При этом считается, что у кроссовера будет и двухмоторная полноприводная версия, но ее характеристики пока не раскрыты. Все подробности о паркетнике узнаем после презентации.

Между тем на этот год у Xpeng запланирована еще одна крупная премьера – следом за кроссовером G7 дебютирует электроседан P7 второго поколения. Причем седан получил внешность в совершенно новом для компании стиле.

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