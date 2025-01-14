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Кроссовер Xpeng G7: больше и дешевле обновлённой Tesla Model Y

14.01.2025 116 0 0

Стали известны основные характеристики свежего паркетника компании Xpeng. Полноценную презентацию проведут в ближайшее время.

Свой новый электрокросс G7 китайская компания Xpeng анонсировала на прошлой неделе. Но тогда производитель раскрыл лишь внешность модели, умолчав о характеристиках. Теперь же стали известны и они: в базе Минпрома КНР появился сертификат модели. Но сначала еще раз пробежимся по дизайну.

Сертификационное фото Xpeng G7

Экстерьер Xpeng G7 оформили в стиле лифтбека Xpeng P7+, дебютировавшего в прошлом году. Так, паркетник получил основные фары аналогичной формы и похожие задние фонари. Впрочем, у фонарей G7 еще имеются дополнительные секции – они расположены непосредственно на багажной двери. Модели положены 18- или 20-дюймовые колеса. Интерьер кроссовера пока так и не продемонстрирован.

Сертификационное фото Xpeng G7

Длина Xpeng G7 равна 4892 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1655 мм. Таким образом, новинка крупнее предназначенного для Китая рестайлингового паркетника Tesla Model Y, который местные профильные СМИ упорно считают главным конкурентом «семерки». Размеры Теслы: 4797/1920/1624 мм. А вот колесная база у машин совпадает – 2890 мм. К слову, тот же показатель и у купеобразного кроссовера Xpeng G6 (его длина составляет 4753 мм).

Фирменные изображения Xpeng G7
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Фирменные изображения Xpeng G7
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На данный момент растиражирован сертификат, в котором для Xpeng G7 заявлен единственный электродвигатель мощностью 296 л.с. Скорее всего, он расположен на задней оси. При этом считается, что у кроссовера будет и двухмоторная полноприводная версия. Информации о батарее пока нет.

Официальную премьеру Xpeng G7 справит в ближайшее время. Местные СМИ полагают, что базовый электрокросс будет стоить примерно 250 000 юаней (около 3,5 млн рублей по текущему курсу) или даже меньше. Для сравнения, обновленный паркетник Tesla Model Y китайцам сейчас обойдется минимум в 263 500 юаней (3,7 млн рублей).

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