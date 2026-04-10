Новинки ×

Кроха Honda Super-One выходит на японский и британский рынки

10.04.2026 54 0 0
В Великобритании, где электрокар называется Super-N, за новинку попросят не более 20 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,08 млн рублей по текущему курсу).

Японская марка представила кей-кар под названием Honda N-One в конце 2012 года. Его создатели вдохновлялись компактом Honda N360, который выпускался в период с 1967 по 1972 годы. Вторая генерация актуального компакта дебютировала в сентябре 2020-го, а полностью электрический аналог – Honda N-One e: (двоеточие – это часть названия) – появился в июле 2025-го.

На фото: Honda Super-N

Недавним дополнением семейства стал «подогретый» электрокар, который на родине получил название Honda Super-One, а в Великобритании – Super-N. Компания рассекретила серийную версию пятидверки в середине февраля 2026 года, при её создании разработчики вдохновлялись Honda City Turbo II, которая выпускалась в середине 1980-х годов. Габаритная длина новинки равна 3589 мм (на 194 мм больше, чем у стандартной «электрички»), ширина – 1573 мм (на 98 мм больше), высота – 1616 мм (на 71 мм больше), а расстояние между осями такое же и составляет 2520 мм.

Теперь в компании рассказали о скором старте предзаказов на так называемый хот-хэтч в Японии и Великобритании. Известно, что живые продажи Honda Super-One на домашнем рынке стартуют в мае 2026-го, а Super-N доберётся до дилеров на британском рынке летом. Пока обнародован только ориентировочный ценник – стоимость здесь не превысит 20 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 2,08 млн рублей по текущему курсу.

Внешность Honda Super-One / Super-N отличается от обычного электрохэтча за счёт иных бамперов (которые обеспечили прирост в длину), расширенных крыльев, а также спойлера в верхней части багажной двери. Помимо этого, для «подогретого» электрокара предлагается эксклюзивный фиолетовый цвет кузова – Violet Pearl. Такой хэтчбек снабдили матовыми чёрными 15-дюймовыми колёсными дисками, которые обуты в шины Yokohama.

На фото: Honda Super-One
На фото: Honda Super-One
1 / 2
На фото: Honda Super-One
На фото: Honda Super-One
2 / 2

В салоне Super-One / Super-N предусмотрены слегка иные сидения с более выразительной боковой поддержкой и синими вставками. В аналогичном цвете выполнена прострочка на руле, а также подсветка интерьера. Ещё на рулевом колесе имеется фиолетовая кнопка для активации режима Boost, есть и «звуковая» функция, которая создает иллюзию переключения передач и «саундтрек» работы ДВС с помощью динамиков аудиосистемы Bose.

На фото: салон Honda Super-N
На фото: салон Honda Super-N
1 / 3
На фото: салон Honda Super-N
На фото: салон Honda Super-N
2 / 3
На фото: салон Honda Super-N
На фото: салон Honda Super-N
3 / 3

В список отличий входит ещё иная графика семидюймовой виртуальной приборки, расположенной перед водителем. Стандартное оснащение включает в себя сенсорный экран информационно-развлекательной системы, подогрев передних кресел и руля, а также комплект электронных водительских ассистентов.

Хэтчбек Honda Super-One / Super-N получил единственный электромотор, расположенный на передней оси. Его мощность составляет 64 л.с., а с активированным режимом Boost максимальная отдача может вырасти до 95 л.с. Тяговая батарея стандартная, её ёмкость равна 29,6 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у пятидверки равен 274 км (при расчёте по циклу WLTC).

хэтчбек Япония Великобритания авторынок новинки Honda Honda N-One
Обновлено 11.04.2026
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Обсуждаемое
10 Для тех, кто устал от бесконечных настроек: тест-драйв Mazda CX-50
6 Будущее отменяется: почему автопром передумал ехать дальше
4 Новый рамный пикап Hyundai: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings