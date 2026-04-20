Кроху smart #2 показали на официальных изображениях

20.04.2026
Кроху smart #2 показали на официальных изображениях

Презентацию наследника smart fortwo проведут уже через пару дней. Новый ситикар дебютирует в виде концепта, но серийная модель, как ожидается, сильно от предвестника отличаться не будет.

О том, что smart вернется к истокам и снова выпустит двухместный ситикар, который станет наследником модели fortwo, стало известно еще в 2024 году. В 2025-м опубликовали первые тизеры крохи и объявили товарное имя – smart #2. В конце того же года марка показала замаскированный тестовый прототип, причем у него был кузов как раз от fortwo – но с современной начинкой. Ну а теперь компания поделилась эскизами и свежими «фрагментарными» картинками субкомпакта. Вернее, его предвестника: концептуальную модель с незатейливым названием smart Concept #2 покажут в Китае на специальном мероприятии 22 апреля.

Напомним также, что с 2019 года smart находится под контролем совместного предприятия Mercedes-Benz Group (тогда немецкий автогигант назывался еще Daimler) и китайского холдинга Geely Auto. Именно китайцы занимаются развитием марки, за немцами же оставили дизайн.

Среди особенностей внешности будущего smart #2 – внушительный передний бампер, довольно крупные фары плавной формы и крупный же спойлер на корме. Интерьер еще не засвечен, хотя и так понятно, что внутри будут виртуальная приборка и современная мультимедиа. Конвейерный ситикар, как ожидается, повторит своего предвестника, не считая, конечно, отсутствия чисто концептуальной шелухи вроде некой шнуровки и «позолоченного» декора у smart Concept #2.

Как сообщалось ранее, smart #2 предложат исключительно в виде электрокара с задним приводом. В основу модели ляжет платформа ECA (Electric Compact Architecture). И это пока все подробности о технической составляющей.

Больше информации о маленьком электрокаре должно появиться 22 апреля. Между тем smart #2 окажется не единственной премьерой марки в этот день. Вместе с ситикаром в Китае представят гигантский гибридный лифтбек smart #6. А публичный показ обеих новинок состоится в конце текущей недели на Пекинском автосалоне.

