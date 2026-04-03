Лифтбек ×

Большой лифтбек smart #6: показан интерьер

03.04.2026 986 1 0
Бренд smart продолжает постепенно рассекречивать гибридную пятидверку #6. Публичную премьеру модели проведут в конце текущего месяца.

Сертификат крупного лифтбека smart #6 внесли в базу китайского Минпрома еще в декабре прошлого года. В феврале марка выложила в Сеть снимки и видео с замаскированным тестовым прототипом. А недавно внешность новинки показали на полноценных фирменных изображениях. Теперь производитель поделился эскизами интерьера. Местные профильные СМИ пишут, что презентацию пятидверки проведут 22 апреля в рамках специального мероприятия бренда, после чего лифтбек выставят на Пекинском автосалоне. Напомним также, что с 2019 года smart находится под контролем совместного предприятия Mercedes-Benz Group (тогда немецкий автогигант назывался еще Daimler) и китайского холдинга Geely Auto. Именно китайцы занимаются развитием марки, за немцами же оставили дизайн.

Внутри smart #6 повторил кроссовер smart #5, хотя и не дословно. Передняя панель, двухэтажный центральный тоннель, узкий приборный дисплей и двухэкранное табло мультимедиа – все это такое же, как у паркетника. Поверх панели установлен динамик, на тоннеле есть пара площадок для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. А вот боковые дефлекторы обдува сделали круглыми, тогда как у кроссовера – «полукольца». Вдобавок к усеченному рулю прилеплены дополнительные кнопки.

Что же касается внешности, то smart #6 получил вытянутые фары со светодиодными горизонтальными секциями ходовых огней, плюс оптику объединяет вогнутая плашка со множеством диодных же «штрихов». Радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера, по краям бампера имеются скошенные LED-полоски. Лифтбеку также достались выдвижные ручки дверей и подъемный спойлер. Наконец, для модели предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Длина smart #6 равна 4906 мм, ширина – 1922 мм, высота – 1508 мм, колесная база – 2926 мм. То есть пятидверка крупнее не только кроссовера smart #5 (длина – 4705 мм, расстояние между осями – 2900 мм), но и китайского «растянутого» седана Mercedes-Benz CLA (4763 и 2830 мм соответственно).

Лифтбек представляет собой подзаряжаемый гибрид. Фирменная силовая установка EHD включает бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.). Об электродвигателе (двигателях) сама марка еще не рассказала, как и о батарее. Китайские СМИ утверждают, что суммарная отдача системы составляет 435 л.с., и что лифтбеку положен аккумулятор емкостью 20 или 41,46 кВт*ч.

Все подробности о smart #6 узнаем 22 апреля. Между тем ожидается, что лифтбек будет не единственной премьерой марки: вместе с пятидверкой должны представить ситикар smart #2, который станет прямым наследником модели fortwo.

Китай авторынок новинки гибридные авто лифтбек Smart Smart #6
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
03.04.2026 17:48
Vasissualy Pupkinzon

Не взлетит. Крайне странное позиционирование у этих смартов, по цене - самый что ни на есть премиум, а по факту - вообще непонятно на какого покупателя они рассчитывали.

Новые статьи

Новые комментарии
Change privacy settings