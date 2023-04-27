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  • Крупный кроссовер FAW Bestune T99 официально выходит на российский рынок

Крупный кроссовер FAW Bestune T99 официально выходит на российский рынок

27.04.2023 369 0 0

Новый для нашей страны SUV оснащается безальтернативным турбомотором 2.0, привод только передний.

Кроссовер FAW Bestune T99 уже можно купить в России, но то речь про «параллельные» машины. Теперь же местное подразделение китайского концерна объявило о выходе модели на наш рынок: официальные продажи стартуют в конце июня – начале июля. К слову, это будет третья российская премьера FAW в этом году – ранее на рынок вышли паркетник Bestune T55 и лифтбек B70.

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В родном Китае T99 дебютировал в 2019-м, а под конец прошлого года SUV там пережил рестайлинг. Однако к нам привезли дореформенную модель. Особенности внешности – крупная радиаторная решетка с массивной хромированной окантовкой, узкие фары, вертикальные полоски ходовых огней и сделанные в виде единой плашки задние фонари (разумеется, оптика диодная). Длина FAW Bestune T99 равна 4800 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2870 мм. То есть по своим габаритам кросс близок к нынешнему Kia Sorento, при этом «китаец» исключительно пятиместный.

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Внутри – спрятанные под одним стеклом виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы, причем у табло есть козырек. Еще один дисплей расположен под центральными дефлекторами обдува, на него вывели управление «климатом». Нашему T99 также обещаны «кожаная» обивка, датчики света и дождя, круиз-контроль. В других странах в арсенале модели еще значатся панорамный люк, камеры кругового обзора и система слежения за разметкой – вероятно, у российского топового кроссовера будет аналогичный набор.

Двигатель один – бензиновая «турбочетверка» 2.0, на нашем Bestune T99 она выдает 224 л.с. и 340 Нм, мотор работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом» (в Китае модели положена 8АКП). Привод только передний. Сообщается, что первую «сотню» SUV наберет за 8,6 секунды.

Официальные цены объявят ближе к дате старта продаж. Один из московских дилеров, например, сейчас просит за T99, привезенный по схеме параллельного импорта, минимум 2 950 000 рублей (без учета акций).

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