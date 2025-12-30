Kuhl Outroad Toyota GR86: бюджетное, но эффектное кросс-купе с турбонаддувом

Многоопытное японское тюнинг-ателье Kuhl подготовило к грядущему Токийскому автосалону (откроется 9 января 2026 года) кросс-версию купе Toyota GR86 и уже объявило цены на все детали.

Kuhl Outroad Toyota GR86 — это доступная альтернатива элитным вседорожным спорткарам Porsche 911 Dakar, Lamborghini Huracan Sterrato и GlasWerks DMV Elevato. Полная конверсия обойдётся в сумму, сопоставимую с ценой стокового купе Toyota GR86, а именно в 4 652 300 иен (2,33 млн рублей в переводе по текущему курсу), но сам исходный автомобиль, конечно, тоже нужен.

Компания Kuhl традиционно сильна в обвесах, в случае с кросс-купе Kuhl Outroad Toyota GR86 обвес состоит почти из двух десятков позиций. Декоративные детали изготовлены из пластика либо стеклопластика — это новые бамперы, новый капот, накладные пороги, расширители колёсных арок, спойлеры, «тёрка» на заднем стекле и прочая мелочь. Функциональные детали — это кенгурятники (передний и задний) и экспедиционный багажник на крыше со встроенной светодиодной «люстрой». Довершают образ чёрные легкосплавные 18-дюймовые колёса Verz Wheels, имитирующие стальные «штамповки» и обутые во вседорожные шины Yokohama Geolandar.

Разумеется, чтобы превратить купе в кроссовер, потребовалась модификация подвески: дорожный просвет увеличен на 76 мм, установлены новые, более энергоёмкие амортизационные стойки и более мощные перфорированные дисковые тормоза Kuhl Racing диаметром 330 мм. Для проезда особенно крупных неровностей передок можно дополнительно приподнять на 40 мм.

Самая дорогая позиция тюнинга (1 250 000 иен или 627 000 рублей) — это турбо-кит для стандартного 2,4-литрового атмосферного бензинового «оппозитника», он позволяет увеличить мощность с 235 до 285 л.с. Как прибавка сказывается на динамике, Kuhl не сообщает, но ясно, что она становится лучше. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», ведущие колёса задние.

Демо-образец Kuhl Outroad Toyota GR86, показанный на фотографиях, явно имеет модифицированный салон со спортивным рулём, гоночными ковшами и встроенным каркасом безопасности, но подробностей о его оснащении нет, так как модификация салона в цену проекта не входит.

Добавим, что в прошлом году компания Toyota сама сделала вседорожную версию купе GR86 в раллийном стиле и даже снабдила его полным приводом, но, к сожалению, в серию эта чудесная конверсия не пошла.