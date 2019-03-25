Купеобразный кросс Renault Arkana сменил бренд и имя и готовится покорить новый рынок

Второй страной после России, где покажут новый паркетник Renault, станет Южная Корея. Там модель дебютирует в конце этой недели.

Мировая премьера концептуального кросс-купе Renault Arkana состоялась в 2018-м на Московском автосалоне. Тогда же было объявлено, что Россия станет первой страной, в которой будут продавать паркетник: серийное производство модели C-класса для нашего рынка стартует на московском заводе Рено уже в этом году. Между тем еще до дебюта кросса было известно, что его также планируют вывести на рынки Китая, Бразилии и Кореи – там будут предложены машины локальной сборки. А теперь появился официальный зарубежный анонс – «купе» представят на мотор-шоу в Сеуле, которое распахнет свои двери для журналистов 28 марта.

Как и в Москве, в корейской столице презентуют концепт, впрочем, товарный SUV, скорее всего, сохранит дизайн своего предвестника. Причем в Сеуле «купе» покажут не под брендом Renault, а под местной маркой Samsung. Напомним, у компании Samsung, прославившейся на весь мир мобильниками и бытовой техникой, было и автомобильное подразделение – французам оно досталось в 1994 году. Сегодня под брендом Renault Samsung в Корее собирают и продают машины Renault. Например, кроссовер Koleos и седан Talisman там зовутся QM6 и SM6 соответственно. Вот и для локальной Арканы придумали собственное имя – XM3 Inspire.

Пока пресс-служба Renault Samsung распространила лишь несколько тизеров новинки. Судя по всему, внешне от нашей Арканы корейское кросс-купе отличается разве что эмблемами да окрасом – модель выполнена в серебристом цвете, тогда как в Москве показали ярко-красный прототип.

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Технические характеристики не разглашаются, хотя и о «начинке» Arkana российский офис Renault данных почти не предоставил. По неофициальной информации, в основе предназначенной для РФ модели лежит существенно модернизированная версия платформы B0. Хотя не исключено, что для паркетника Samsung выбрали более дорогую «тележку» — к примеру, из семейства CMF альянса Renault-Nissan. Так компания Renault, в частности, поступила с компактным кроссом, который у нас известен как Kaptur, а в Европе – под именем Captur (в Корее продают «европейскую» версию, но под индексом QM3). Если российский Каптюр создан на старой платформе B0, то «старосветский» актуальный SUV базируется на «тележке» от прежнего Renault Clio (кстати, сам Клио уже сменил поколение, переехав на платформу CMF-B, она же, видимо, достанется и новому «мировому» Captur).

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В серийный кроссовер концепт XM3 Inspire, вероятно, перевоплотится в следующем году. Сроки премьеры китайской и бразильской машин пока неизвестны.

Между тем в Корее марка Renault Samsung теряет покупателей: согласно отчету бренда, в 2018-м было реализовано 90 369 автомобилей, что на 10% меньше, чем годом ранее. Бестселлером бренда в прошлом году стал упомянутый выше кроссовер QM6 (32 999 единиц, +18,5%).