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  • Купеобразный паркетник Volkswagen Taigo сфотографировали без камуфляжа

Купеобразный паркетник Volkswagen Taigo сфотографировали без камуфляжа

04.05.2021 346 0 1

Папарацци застукали «простую» версию кросса, предназначенного для Европы, и внешних отличий от модели, которую уже давно продают в другом регионе, оказалось не так уж и много.

 

Эскизы паркетника Taigo марка Volkswagen распространила в конце марта, а теперь на сайте CocheSpias появились фотографии «живого» автомобиля без какой-либо маскировки. Напомним, под новым именем скрывается европейская версия купеобразного кроссовера Nivus, который почти год как продают в Южной Америке. «Купе» разработано бразильским подразделением марки, в Бразилии же его производят, оттуда машины поставляют и в другие страны Южной Америки. А вот для Старого Света выпуск наладят в Испании, где, собственно, и были сделаны эти снимки. Кстати, в объектив угодила либо базовая, либо средняя комплектация, тогда как на фирменных картинках нам показали топовый «оспортивленный» Taigo R Line (у Нивуса такого нет).

Volkswagen Taigo для Европы. Фото: cochespias.net
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Volkswagen Taigo для Европы. Фото: cochespias.net
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Volkswagen Taigo для Европы. Фото: cochespias.net
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Внешних отличий от Nivus не так уж и много: в фарах еврокросса иная начинка (оптика светодиодная уже «в базе»), у радиаторной решетки другой рисунок, еще подретушировали фонари, а с заднего бампера убрали хромированный декор. Кроме того, у Taigo спереди и сзади имеются светящиеся полоски, коих нет у бразильского паркетника. Особенности версии R Line – более массивные бамперы и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выхлопной системы (хотя не исключено, что патрубок один, а остальное – бутафория).

Салон Taigo пока не засвечен. Ранее в Volkswagen пообещали европейскому кросс-купе «цифровой кокпит», то есть количество физических кнопок и шайб, скорее всего, сведено к минимуму.

Volkswagen Nivus для Бразилии
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Volkswagen Nivus для Бразилии
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Volkswagen Nivus для Бразилии
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Volkswagen Nivus для Бразилии
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Nivus/Taigo построен на платформе MQB A0, она же лежит в основе еврохэтча VW Polo и паркетника VW T-Cross. Габариты европейского «купе» до сих пор не названы. Длина бразильского Nivus составляет 4266 мм, ширина – 1757 мм, высота – 1493 мм, колесная база – 2566 мм, объем багажника – 415 литров. Для сравнения, размеры «старосветского» T-Cross: 4108/1760/1584 мм, расстояние между осями – 2551 мм, объем багажника – 385 литров.

Volkswagen Nivus для Бразилии

Европейцам кросс-купе предложат с бензиновыми моторами TSI, но с какими именно – в VW не раскрыли. Например, немецкие СМИ прочат паркетнику двигатели от родственного T-Cross. Речь идет о «турботройке» 1.0 TSI (95 или 110 л.с.) и «турбочетверке» 1.5 TSI (150 л.с.), коробки – 5МКП, 6МКП или семиступенчатая роботизированная DSG (в зависимости от двигателя). В Бразилии Nivus доступен с безальтернативным мотором 1.0 TSI, который традиционно для этой страны питается как бензином (116 л.с.), так и этанолом (128 л.с.), ему положен классический шестиступенчатый «автомат». Полный привод для «купе» не предусмотрен в принципе – только передний.

Полноценную премьеру Volkswagen Taigo должен справить грядущим летом, но старт серийного производства намечен лишь на сентябрь. О планах вывести кросс-купе на российский рынок марка не сообщала.

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