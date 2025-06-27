Lada Niva Sport Turbo: российский внедорожник подготовили для ралли-марафона

АВТОВАЗ начал выпускать свой первый внедорожник ещё в 1977 году, за свою весьма длительную карьеру он успел сменить несколько имён и сейчас стандартная версия продаётся на российском рынке под названием Lada Niva Legend, а доработанный вариант – под наименованием Lada Niva Sport. Теперь в компании рассказали о прототипе Lada Niva Sport Turbo, который был подготовлен для участия в ралли-марафоне «Шёлковый путь».

Соревнования в 2025 году пройдут с 12 по 22 июля, маршрут включает в себя проезд по территории России и Монголии: старт в Иркутске, заезд в Улан-Батор, финиш – в Горно-Алтайске. Совокупная протяжённость ралли-марафона составляет 4811,58 км. Как отметили организаторы, участников ждут различные природные зоны, перепады высот и постоянная смена покрытий.

На фото: Lada Niva Sport Turbo

В этом году в соревновании принимают участие автомобили, подготовленные по регламенту класса Рейд Спорт, тогда как в прошлом году в заезд отправлялись внедорожники класса Т2. Как сообщает АВТОВАЗ, сейчас раллийная команда Lada Sport завершила подготовку гоночного автомобиля Lada Niva Sport Turbo: на старт выйдут две машины, первый экипаж составляют Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев (победители ралли-марафона в 2024-м), второй экипаж – Михаил Митяев и Егор Охотников.

Гоночный внедорожник Niva Sport Turbo получил немало изменений по сравнению со штатной версией. В список внешних изменений вошли не только ярко-оранжевый цвет трёхдверного кузова со спортивной ливреей, но также и расширенные колёсные арки с комплектом внедорожных шин Yokohama Geolandar. Автомобиль получил усиленный топливный бак, в салоне установили кресла-ковши, предусмотрены каркас безопасности и профессиональная навигационная система.

На фото: актуальный серийный внедорожник Lada Niva Sport

Lada Niva Sport Turbo снабдили гоночным шасси с независимой подвеской на обеих осях с двойными амортизаторами. Колёсная база была увеличена до 2550 мм (на 350 мм больше, чем у серийного внедорожника), а его колею расширили со штатных 1440/1420 мм до 1680 мм. Дорожный просвет вырос до 350 мм (для сравнения, у Niva Legend этот показатель равен 200 мм, у Niva Sport – 220 мм).

Подготовленный для ралли-рейда прототип снабдили тормозной системой с четырёхпоршневыми механизмами и дисками диаметром 302 мм, а также поворотными кулаками из кованого алюминия. Niva Sport Turbo получил под капот пересмотренный турбомотор объёмом 1,6 литра от гоночной Lada Vesta класса Супер-Продакшн. Максимальная мощность этого двигателя составляет 280 л.с., а крутящий момент – 340 Нм. Он работает в тандеме с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач и блокируемым межосевым дифференциалом.

Напомним, штатный «подогретый» вездеход Lada Niva Sport со 122-сильным мотором вышел на российский рынок в апреле текущего года. Рекомендованная розничная цена этого автомобиля на сегодняшний день составляет 1 699 000 рублей.