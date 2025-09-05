Новинки ×
Lafa 5 от марки Leapmotor, которую продвигает Stellantis: «живые» фото и расшифровка названия

05.09.2025

Презентация пятидверного хэтчбека Leapmotor Lafa 5 состоится уже через несколько дней. Предполагается, что модель предложат с электрической установкой.

В начале этой недели марка Leapmotor распространила тизеры нового компактного хэтча: в родном Китае он появится под именем Lafa 5. Впрочем, мировую премьеру новинка справит вовсе не в КНР, а в Европе – ее проведут в рамках Мюнхенского автосалона, который откроется 8 сентября. То есть модель точно предложат в Старом Свете, но там ее, возможно, будут продавать с другим названием – B05. По крайней мере, именно такой индекс упомянут в анонсе концерна Stellantis, который, напомним, представляет интересы Leapmotor за пределами домашнего рынка. Так вот теперь китайский производитель поделился «живыми» фото тестового образца в камуфляже. А вдобавок топ-менеджер Leapmotor расшифровал то самое слово Lafa.

Итак, оказывается, Lafa – это Lifestyle («образ жизни»), Attitude («отношение» или «подход»), Freedom («свобода») и Art («искусство»). Про цифру 5 в объяснении ничего не сказано. Зато в Leapmotor заявили о том, что их новинка адресована, прежде всего, молодежной аудитории, и что марка стремилась создать «автомобиль мечты для тех, кто не хочет идти на компромиссы, подчиняться или быть посредственным».

Как бы то ни было, но чего-то радикально нового в дизайне экстерьера Lafa 5 нет. Хэтчбеку досталась фирменная для бренда оптика с отдельными диодными «штрихами» и выдвижные ручки дверей. В Китае для модели еще будет предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом, а вот на тизерах евроверсии у машины этого элемента нет. Интерьер на официальных картинках еще не продемонстрировали.

О технике тоже пока ни слова. Китайские профильные медиа считают, что Lafa 5 представляет собой электрокар на платформе Leap 3.5, которая лежит и в основе других моделей марки. Не исключено, что «начинка» у хэтча такая же, как у родственных паркетника Leapmotor B10 и седана Leapmotor B01. Последние в Поднебесной сегодня доступны с расположенным на задней оси электромотором мощностью 180 или 218 л.с., им положена батарея емкостью 56,2 или 67,1 кВт*ч.

Все подробности о хэтчбеке Leapmotor Lafa 5/B05 узнаем уже через несколько дней.

хэтчбек Китай авторынок электромобиль новинки Leapmotor Leapmotor Lafa 5

 

