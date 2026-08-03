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Lamborghini подготовила особенную версию суперкара Revuelto

03.08.2026 704 0 0
Lamborghini подготовила особенную версию суперкара Revuelto

Появление спецверсии с прибавкой Miura 60° Homage к названию приурочено к 60-летию легендарной модели спортивного итальянского бренда.

Компания Lamborghini выпускала спортивный автомобиль под названием Miura в период с 1966 по 1973 годы, его преемником стала модель под названием Countach. За ней последовал Diablo, затем появилась двухдверка Murciélago, а ей на смену пришёл Aventador. Последний выпускался в период с 2011 по 2022 годы, а в роли его наследника выступил ныне присутствующий в линейке гибридный суперкар с именем Revuelto.

На фото: Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage и Lamborghini Miura

Итальянский производитель полностью рассекретил двухдверку весной 2023 года. Теперь пресс-служба компании сообщает о появлении спецверсии, которая получила название Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage. Этот вариант был создан, чтобы отдать дань уважения важной для истории марки легендарной модели и отпраздновать её 60-летний юбилей.

Известно, что особенный вариант Revuelto Miura 60° Homage будет выпущен лимитированным тиражом – 99 экземпляров. Такой суперкар рыл разработан в сотрудничестве с Lamborghini Centro Stile. Глобальная «живая» премьера спецверсии пройдёт в рамках ежегодного мероприятия Monterey Car Week (Калифорния, США), которое стартует в конце текущей недели.

Lamborghini предложит Revuelto Miura 60° Homage в девяти цветах кузова, вдохновленных оттенками, которые ранее предлагались на Miura: речь идёт о Rosso Arancio, Arancio, Giallo, Verde Scandal, Verde Metallic, Blu Tahiti, Blu Notte, Nero Noctis и Bianco Monocerus. При этом все цветовые варианты получили контрастное оформление нижней части кузова. Колёсные диски могут быть либо золотистыми, либо матовыми титановыми.

Ещё спецверсии положены фирменная эмблема Miura 60, которую можно увидеть над надписью Revuelto на боковинах рядом с аркой заднего колеса, а также глянцевый чёрный логотип Lamborghini на корме. Здесь же можно увидеть матово-чёрные патрубки выхлопной системы, а за колёсными дисками – глянцево-чёрные тормозные суппорты.

В салоне Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage тоже есть свои изменения. Так, обивка сидений имеет узор каннеллони, центральный тоннель, дверные панели и задняя перегородка отделаны кожей, а между креслами можно увидеть вышитую эмблему с названием спецверсии. Ещё каждому автомобилю серии положена выполненная из углеволокна табличка с надписью «Miura 60° – Serie Speciale 1 di 99».

Техника у особенного варианта стандартная. Суперкар оснащается гибридной системой, которую в компании обозначили HPEV (High Performance Electrified Vehicle). В её основе лежит атмосферный двигатель V12 объёмом 6,5 литра (максимальная отдача – 825 л.с., крутящий момент – 725 Нм), работающий в тандеме с батареей ёмкостью 3,8 кВт*ч, восьмиступенчатым автоматом с двумя мокрыми сцеплениями и интегрированным в него электромотором (150 л.с. и 150 Нм). Также в составе системы числятся два индивидуальных 150-сильных электромотора (350 Нм) на передней оси.

Максимальная совокупная мощность силовой установки Lamborghini Revuelto равна 1015 л.с., крутящий момент – 807 Нм. На разгон с места до «сотни» у такого суперкара (в самом производительном ездовом режиме Corsa) уходит 2,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч.

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