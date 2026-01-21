Новинки ×

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale примет участие в ралли Монте-Карло

Очередной этап гонки пройдёт в период с 22 по 25 января 2026 года. В Stellantis официально объявили о возвращении Lancia на чемпионат мира по ралли.

Итальянская марка, входящая в состав автогиганта Stellantis, представила хэтчбек Lancia Ypsilon пятого поколения в феврале 2024 года. Напомним, в его основе лежит французская модульная платформа CMP, а в гамме есть версии как с полностью электрической, так и с гибридной «начинкой». Ещё у модели имеется «заряженная» версия ﻿ Ypsilon HF, которая вышла на рынок летом 2025-го.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у такого хот-хэтча отдача электромотора составляет 280 л.с., максимальный крутящий момент – 345 Нм. Между передними колёсами установлен самоблокирующийся дифференциал Torsen, подвеска занижена на 20 мм, колея расширена на 30 мм, жёсткость переднего стабилизатора поперечной устойчивости увеличена на 67%, заднего – на 153%. Передние колёса оснастили вентилируемыми дисковыми тормозами диаметром 355 мм с четырёхпоршневыми суппортами Alcon.

На разгон с места до «сотни» Lancia Ypsilon HF требуется 5,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой 180 км/ч. Хот-хэтч оснащается тяговой батареей ёмкостью 54 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 370 км при расчёте по циклу WLTP.

Теперь Lancia представляет Ypsilon Rally2 HF Integrale, который примет участие в 94-м этапе ралли Монте-Карло, в классе в WRC2. Гонка пройдёт 22-25 января 2026 года в экстремальных погодных условиях по 17 спецучасткам, совокупная протяженность которых равна 339,15 км. В команде выступят французский гонщик Йохан Россель (в седьмой раз на ралли Монте-Карло) и болгарский гонщик Николай Грязин (в шестой раз). Как отметили в Stellantis, это событие ознаменует официальное возвращение Lancia на чемпионат мира по ралли.

В пресс-службе марки отметили, что при разработке Ypsilon Rally2 HF Integrale использовались усовершенствования и оптимизации, объединённые в платформу, которая ориентирована на несколько ключевых моментов. К примеру, вес и баланс: хот-хэтчу обеспечили значительное снижение массы и более низкий центр тяжести. Также в списке улучшенная аэродинамика: была повышена прижимная сила и устойчивость на высоких скоростях.

На фото: Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Также разработчики «поколдовали» над производительностью двигателя и управляемостью (но конкретных характеристик в компании не раскрыли), трансмиссию модернизировали за счёт изменённых передаточных чисел, дифференциалы оптимизировали для движения по любым поверхностям. Ещё у Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale шасси и подвеска доработаны таким образом, чтобы «обеспечить лучшие в своём классе показатели как на асфальте, так и на гравии». Помимо этого, хот-хэтч получил новые кузов и каркас безопасности для обеспечения необходимой жёсткости и для полного соответствия требованиям FIA.

Отметим, на сегодняшний день цена «штатного» хот-хэтча Lancia Ypsilon HF 280CV на домашнем рынке, в Италии, составляет 42 800 евро, что эквивалентно примерно 3,88 млн рублей по текущему курсу.

