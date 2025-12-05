Легендарный Lotus Esprit возрождён как карбоновый рестомод Encor Series 1

Молодая британская компания Encor из города Челмсфорд, в которой собрались выходцы из компаний Aston Martin, Koenigsegg, Lotus, Pagani и Porsche, представила свою дебютную модель — рестомод Encor Series 1, сделанный на базе Lotus Esprit V8 поздних лет выпуска. Масштаб реинжиниринга, проделанный Encor, огромен, для рестомода фактически создан новый кузов, но в нём безошибочно узнаётся Esprit ранних лет выпуска — отсюда и название Series 1.

Копания Encor, основанная предпринимателем Саймоном Лейном, анонсировала рестомод на базе Lotus Esprit V8 в октябре, и вот сегодня состоялась его премьера. Напомним, что оригинальный Lotus Esprit — это суперкар-долгожитель: он выпускался в период с 1976 по 2004 год, стальную хребтовую раму для него проектировал ещё сам основатель компании Lotus Колин Чепмен, а дизайн разработал знаменитый итальянский маэстро Джорджетто Джуджаро.

Оригинальный Lotus Esprit Series 1 1 / 3 Оригинальный Lotus Esprit Series 1 2 / 3 Оригинальный Lotus Esprit Series 1 3 / 3

Первые двадцать лет производства Lotus Esprit оснащался 4-цилиндровыми двигателями объёмом 2,0 либо 2,2 л, и только в 1996 году на модернизированных машинах, относившихся к Series 4, впервые появился 3,5-литровый битурбомотор V8 (заводской индекс Types 918), он позволил Эсприту стать полноправным членом лиги суперкаров.

Lotus Esprit Turbo из фильма «Только для твоих глаз», на котором Джеймс Бонд в исполнении Роджера Мура ездил на горнолыжный курорт в Альпы

За свою долгую карьеру Lotus Esprit успел сняться более чем в десяти кинофильмах, наиболее известные из которых — две части Бондиады (серия фильмов о Джеймсе Бонде — вымышленном агенте британской разведки) с Роджером Муром в главной роли и «Основной инстинкт» с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун. Но автомобильные коллекционеры любят и ценят Esprit не столько за его роли в кино, сколько за эстетику 1970-х, которую он бережно пронёс через три десятилетия.

Encor Series 1 1 / 3 Encor Series 1 2 / 3 Encor Series 1 3 / 3

Дизайн рестомода Encor Series 1 разрабатывался по руководством Дэниела Дюрранта, выхода из Lotus и автора дизайна экстерьера современного среднемоторного спорткара Lotus Emira. Перед командой Дюрранта стояла задача сохранить ключевые черты облика Lotus Esprit, но с учётом современных технологий и материалов. Широкое применение углепластика в конструкции позволило уменьшить снаряженную массу автомобиля с 1300 до 1200 кг, притом что кузов рестомода чуть шире, чем у оригинального Lotus Esprit V8.

Encor Series 1 1 / 2 Encor Series 1 2 / 2

Для изготовления каждого рестомода потребуется донорский Lotus Esprit V8, от которого в дело идут только хребтовая рама (её полностью реставрируют и усиливают), двигатель, механическая коробка передач и VIN-номер, а всё остальное новое, в том числе полностью переработанная подвеска с расширенной колеёй, мощные тормоза AP Racing, лёгкие пятиспицевые кованые колёса и современные шины. Любопытно, что в рулевом механизме сохранён гидравлический усилитель — разработчики не стали заменять его современным электроусилителем, справедливо утверждая, что гидравлика даёт более точную обратную связь.

Оригинальный Lotus Esprit Series 1 и Encor Series 1

Кузов оригинального Lotus Esprit, образно говоря, представляет собой большую стеклопластиковую «мыльницу» с горизонтальной линией разъёма на уровне поясной линии, а у рестомода кузов углепластиковый, без этой линии разъёма и с куда более точной геометрией. Помимо лишних технологических элементов, портящих созданный Джуджаро клиновидный образ, разработчики избавились от наружных дверных ручек, которые Esprit Series 1 позаимствовал у недорого седана Morris Marina. Значительно усилены стойки и крыша. Подъёмные фары сохранены, но их высота стала меньше благодаря компактной современной светодиодной начинке. Задние фонари стали у́же и объединены чёрной рамкой.

Encor Series 1 1 / 3 Encor Series 1 2 / 3 Encor Series 1 3 / 3

Салон тоже полностью новый, с куда более высоким качеством изготовления, чем у оригинального Lotus Esprit, при этом сохранены исходная геометрия посадки и дух 1970-х, подчёркнутый лаконичной передней панелью, текстильными вставками в крупную клетку и двухспицевым рулём. Аналоговый щиток приборов заменён электронным от компании Skyships, но он показывает классические стрелочные циферблаты. Врезанный в центральную консоль мультимедийный экран тоже поставляет Skyships, перед ним находится массивный рычаг переключения передач с деревянным набалдашником. Устаревший кондиционер заменён современной системой климат-контроля.

Encor Series 1

3,5-литровый V8, в стоке выдававший не более 355 л.с. и 400 Нм, комплексно модернизирован: установлены современная система питания, кованые поршни, обновлённые турбокомпрессоры, электронное управление дроссельной заслонкой, улучшенная система охлаждения и новый выпускной коллектор из нержавеющей стали. В итоге максимальная отдача выросла до 405 л.с. и 475 Нм. Оригинальная 5-ступенчатая МКП модернизирована в сотрудничестве со специалистами компании Quaife, от неё же автомобиль получил самоблокирующийся дифференциал и новое двухдисковое сцепление. Первую «сотню» Encor Series 1 набирает за 4 с, максимальная скорость — 282 км/ч.

Encor Series 1 1 / 5 Encor Series 1 2 / 5 Encor Series 1 3 / 5 Encor Series 1 4 / 5 Encor Series 1 5 / 5

Encor планирует изготовить только 50 экземпляров рестомода Series 1, цена — от 430 000 фунтов стерлингов без учёта налогов, опций и стоимости донорского автомобиля. Хорошо сохранившиеся экземпляры Lotus Esprit V8 стоят на вторичном рынке более 100 000 фунтов стерлингов.