Летняя «обновка»: Skywell скоро привезёт в РФ гибридный кроссовер HT-i

«Поднебесная» марка Skywell объявила о выходе на российский рынок в сентябре прошлого года, а месяцем позже прошла презентация первенца, его роль исполнил пятиместный полностью электрический кроссовер ET5 (мы подробнее рассказывали о нём ранее). Позднее новинка получила ОТТС и поступила в продажу на российском рынке. Теперь стало известно о том, что местная линейка будет расширена за счёт паркетника Skywell HT-i.

На фото: гибридный кроссовер Skywell HT-i

Кроссовер был представлен в Китае в марте 2022 года, правда, под брендом Skyworth (обе марки входят в состав многопрофильного холдинга Skyworth Group). По сути, он представляет собой модификацию уже представленного в РФ паркетника ET5: только это подзаряжаемый гибрид, а не электрокар.



У моделей одинаковый силуэт, такие же фары, боковины и корма с задними фонарями, даже дизайн колёсных дисков менять не стали. Иначе оформлена только нижняя часть переднего бампера с другими воздухозаборниками, а также радиаторная решётка, окрашенная в цвет кузова. Длина гибридного паркетника на 22 мм больше, чем у электрической версии, и составляет 4720 мм. Остальные габариты не изменились: ширина равна 1908 мм, высота – 1701 мм, а расстояние между осями – 2800 мм; клиренс – те же 146 мм.

Интерьер гибрида практически такой же, как и у Skywell ET5, в центре передней панели располагается тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,8 дюйма, а перед глазами водителя – цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма. В списке отличий только графика этого цифрового щитка приборов. В рамках анонса в местном офисе рассказали, что Skywell HT-i будет предлагаться в РФ в трёх комплектациях – Comfort, Premium и Luxury. Об их оснащении станет известно ближе к старту продаж.



Обещанный россиянам кроссовер получил гибридную силовую установку, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» разработки компании BYD. Его отдача у версии для рынка РФ составляет 103 л.с. Он работает в тандеме со 176-сильным электромотором, который расположен на передней оси. Совокупную отдачу этой системы в компании не рассекретили.



На фото: салон электрического кроссовера Skywell ET5

Skywell HT-i в версиях Comfort и Premium оснастили тяговым аккумулятором ёмкостью 21,7 кВт*ч, у топовой версии Luxury установлена батарея большей ёмкости – 32,8 кВт*ч. При движении в чисто электрическом режиме дальнобойность гибрида в первом случае равна 81 км, а во втором – 145 км (расчёт вели по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» кроссоверам требуется 7,9 и 8,2 секунды соответственно. Максимальная скорость едина для всех вариантов – 170 км/ч.



Цены Skywell HT-i тоже появятся ближе к старту продаж. Отметим, за базовый электрокроссовер Skywell ET5 2023 года выпуска просят не менее 4,48 млн рублей, а топовая версия этой модели обойдётся не менее, чем в 5,05 млн рублей.