Lexus готовится завершить производство купе и кабриолета LC

Купе Lexus LC с посадочной формулой 2+2 появилось в 2016 году, а кабриолет пополнил семейство в 2019-м. Для этих двухдверок главным рынком сбыта стали Штаты, тем не менее, они присутствуют и в других странах, в том числе в родной Японии. Напомним, в последний раз купе и кабриолет получали обновки в июле 2025-го, причём как для американского рынка, так и для домашнего, где они обзавелись спецверсией Pinnacle.

На фото: купе Lexus LC

Однако, судя по всему, дни Lexus LC уже сочтены: как сообщает Motor1.com, в сравнительно скором будущем купе и кабриолету японской марки придётся покинуть конвейер. В издании со ссылкой на неназванного представителя бренда рассказали о том, что 2026 модельный год станет последним для этих спортивных двухдверок, оснащённых мотором V8.

«Lexus LC 500 официально будет снят с производства после 2026 модельного года, – комментирует представитель бренда. – Lexus постоянно пересматривает свой модельный ряд и стратегию, чтобы оптимизировать варианты продуктовой линейки в соответствии с потребительским спросом».

Стоит отметить, что объём продаж на основном для модели рынке, в США, нельзя назвать ажиотажным. Так, в пиковом 2021 году американские дилеры реализовали всего 2782 экземпляра. По данным сайта Goodcarbadcar, за 2025 год двухдверки Lexus разошлись по Штатам скромным тиражом в 1286 единиц, что на 12,2% меньше, чем в 2024-м. Известно, что за всё время присутствия на рынке лишь 251 клиент сделал выбор в пользу гибридной модификации с двигателем V6 объёмом 3,5 литра и двумя электромоторами.

На фото: кабриолет Lexus LC

Сейчас в Штатах купе и кабриолет предлагаются только в модификации Lexus LC 500, которая оснащается 5,0-литровым двигателем V8. Его мощность равна 477 л.с., а максимальный крутящий момент – 539 Нм. Этот мотор работает в паре с десятиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач, привод – исключительно задний.

Напомним, в конце прошлого года японская марка презентовала новый суперкар Lexus LFA, который дебютировал в статусе концепта. Стоит напомнить, что модель с таким названием уже была в линейке бренда: компания выпускала её в течение двух лет – с декабря 2010-го по декабрь 2012 года. Совокупный тираж тогда составил 500 экземпляров. Теперь этой спортивной двухдверке готовят перерождение, хотя заинтересует такая новинка, вероятно, не всех.

В Lexus заявили о том, что новый LFA получил полностью электрическую «начинку», правда, подробностей о ней пока нет. Для сравнения, под капотом у спорткара из прошлого десятилетия располагался двигатель 1LR-GUE V10, разработанный Toyota и Yamaha. Его объём был равен 4,8 литра, максимальная мощность – 560 л.с., а крутящий момент – 480 Нм. На разгон с места почти до «сотни» такому LFA требовалось 3,6 секунды, а его максимальная скорость была равна 325 км/ч.