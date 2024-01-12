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  • Lexus LBX Morizo RR — хот-хэтч Toyota GR Yaris в «шкуре» премиального кроссовера

Lexus LBX Morizo RR — хот-хэтч Toyota GR Yaris в «шкуре» премиального кроссовера

12.01.2024 62 0 0

Вместе с обновлённым спортивным хэтчбеком Toyota GR Yaris на Токийском автосалоне мировую премьеру справил его ближайший родственник — «заряженный» кроссовер Lexus LBX Morizo RR с постоянным полным приводом и 305-сильным бензиновым турбомотором.

Субкомпактный кроссовер Lexus LBX — это самая маленькая модель в гамме японского премиального бренда, его премьера состоялась летом прошлого года, но на рынок он выйдет только в этом году. Основными рынками сбыта для Lexus LBX будут Европа и Япония, американцам эта модель не положена, даром что бренд Lexus изначально был создан специально для США.

Обычный Lexus LBX в техническом плане полностью повторяет гибридный Toyota Yaris Cross, но имеет куда более рафинированный дизайн и дорого оформленный салон. Предполагается, что LBX поможет значительно увеличить популярность бренда Lexus в Европе, ну а спортивная версия Morizo RR должна привлечь к нему дополнительный интерес, если, конечно, станет серийной, потому что в Токио её представили в статусе концепта.

Акио Тойода
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Акио Тойода
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Morizo — это гоночный псевдоним Акио Тойоды, председателя совета директоров компании Toyota, обожающего автогонки и спортивные машины. До весны прошлого года Акио Тойода занимал должность гендиректора, именно с его подачи в гамме Toyota появились шедевральные хот-хэтчи Toyota GR Yaris и Toyota GR Corolla, у хот-хэтча GR Corolla была даже именная спецверсия Morizo Edition.

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В пресс-релизе сказано, что Акио Тойода лично приложил руку к разработке Lexus LBX Morizo RR, декоративные жёлтые вставки на кузове концепта — это своего рода авторская подпись топ-менеджера. Спортивная версия вдобавок имеет увеличенную радиаторную решётку, новый передний бампер с большими воздухозаборниками по краям и новый, более агрессивно оформленный задний бампер, в который врезаны два круглых выхлопных патрубка. Из-за нового обвеса габаритная ширина кроссовера увеличилась на 20 мм до 1845 мм, спортивная подвеска и низкопрофильные шины размерности 235/45 R 19 уменьшили высоту на 10 мм до 1535 мм, габаритная длина не изменилась — 4190 мм.

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Подробностей о технической начинке Lexus LBX Morizo RR немного, но ясно, что она, по сути, такая же, как у обновлённого хот-хэтча Toyota GR Yaris. 1,6-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор G16E-GTS на премиальном кроссовере выдаёт 305 л.с. и 400 Нм, он состыкован с новым спортивным 8-ступенчатым «автоматом». Система полного привода с многодисковой муфтой отбора мощности на задние колёса тоже позаимствована у GR Yaris, эта муфта всегда имеет преднатяг, поэтому полный считается постоянным.

Будем надеяться, что Lexus LBX Morizo RR станет серийным, тем более что сильно тратиться на его разработку и подготовку к производству не нужно, всё «железо» уже есть и прекрасно настроено гонщиками компании Toyota, имиджу бренда Lexus такой заводной кроссовер точно не повредит.

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