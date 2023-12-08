Lexus сообщил о стабилизации продаж после ухода из РФ, но былых прибылей не вернуть

Lexus больше других премиальных брендов потерял от ухода с российского рынка в прошлом году, его продажи в европейском регионе в результате этого ухода просели примерно на треть. Сейчас ситуация улучшается, продажи растут, в 2024 году Lexus планирует полностью компенсировать выпадение России из сферы своих интересов.

Главным рынком для Lexus были и остаются США, но Россия занимала важное место в структуре продаж японского премиального бренда, причём не столько по объёмам, сколько по прибыльности: россияне покупали высокомаржинальные модели (наиболее популярным был кроссовер RX) и тратили много денег на их обслуживание в условиях сурового российского климата.

По итогам последнего полного легального года работы, 2021-го, Lexus, по данным АЕБ, реализовал в России 19 362 автомобиля. Продажи Lexus в Европе в 2021 году, по данным ACEA, составили 47 604 автомобиля (под Европой в данном случае подразумеваются Евросоюз, Великобритания и страны, входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли).

Бизнес-издание Automotive News Europe со ссылкой на директора Lexus Europe Мэтта Харрисона сообщает, что прошлый год был очень тяжёлым для бренда в Европе, тогда его продажи сократились на 30% до 50 467 шт. (в данном случае имеется ввиду географический регион, в который входит и Россия), но 2023 год Lexus планирует закончить в регионе с результатом в 74 000 проданных автомобилей, а в следующем — продать более 90 000 машин и побить рекорд 2019 года.

Оптимизм руководствe Lexus внушают выросший в этом году почти вдвое спрос на компактный кроссовер NX и дебютировавший минувшим летом самый доступный в гамме субкомпактный паркетник Lexus LBX (на заглавном фото) — он должен расходиться тиражом не менее 25 000 в год.

Между тем руководство Lexus признаёт, что если восполнить количественные продажи после ухода из России бренд сможет относительно просто и быстро, то достичь того уровня прибыли, который обеспечивал российский рынок, буде гораздо сложнее. Проблема здесь не только в том, что россияне покупали более дорогие модели Lexus, чем те, что покупают сегодня европейцы, но и в том, что у Lexus в Европы нет такой сильной ауры, как в России, конкуренция очень высокая, в том числе со стороны наступающих на европейских рынок китайских брендов — таких как Nio и Zeekr.

Европа к тому же сейчас требует от автопроизводителей больше электромобилей, а у Lexus в EV-сегменте предложение пока очень скромное, причём на всех рынках, а не только в Европе. Японские компании откровенно проспали электромобильную гонку и сейчас пытаются наверстать упущенное с помощью скидок и запуска более доступных версий своих моделей. Разработка новых, более конкурентоспособных электромобилей нового поколения требует времени и денег, тогда как россияне охотно покупали то, что было, и никаких затрат на удовлетворение своих специфических потребительских нужд со стороны Toyota и Lexus не требовали.

