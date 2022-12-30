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  • Льготное автокредитование в 2023 году: раскрыт план по мерам господдержки авторынка РФ

Льготное автокредитование в 2023 году: раскрыт план по мерам господдержки авторынка РФ

30.12.2022 40 0 0

Стало известно, сколько денег планируется выделить на реализацию госпрограмм. Предполагается, что при необходимости они получат дополнительное финансирование.

В течение 2022 года цены на автомобили в РФ ощутимо выросли, причём в следующем году повышение стоимости продолжится (об этом, в частности, уже заявили в АВТОВАЗе). Импортируемые автомобили стали дороже из-за дополнительных логистических издержек и поставок по схеме параллельного импорта. Выпускаемые в РФ модели прибавили в цене из-за удорожания и нехватки комплектующих, а также инфляции.

Многие россияне не могут позволить себе купить новый автомобиль без заёмных средств. При этом ряд граждан (речь об определённых категориях) могут сократить итоговую стоимость машин за счёт льготного автокредитования. За счёт этой госпрограммы клиентам предоставляются скидки на покупку новых машин (они должны подходить под условия), при этом выпадающие доходы компаниям компенсируются за счёт государства. Для коммерческих машин действует программа льготного лизинга.

В текущем году программы стимулирования спроса на авторынке были возобновлены и продлены на декабрь (до 19 числа). Кроме того, как стало известно в конце ноября, господдержку продлили на 2023 год . Госпрограммы перезапустят уже послезавтра, 1 января. Сегодня в Минпромторге рассказали о том, сколько денег будет выделено на реализацию госпрограмм в следующем году.

Как сообщает ria.ru со ссылкой на представителя ведомства, на реализацию госпрограммы льготного автокредитования, рассчитанную на продажу легковых автомобилей, в 2023-ем решено выделить 5,1 млрд рублей. Программа льготного лизинга (для рынка коммерческого транспорта) получит 2 млрд рублей. А программа субсидирования газомоторной техники – 2,7 млрд рублей.

В Минпромторге отметили, что планируют «отслеживать и анализировать ситуацию, складывающуюся на рынке», речь идёт об уровне спроса и доступности автомобилей в РФ. Так что, исходя из развития ситуации, не исключено, что в дальнейшем в течение 2023 года будет принято решение о дополнительном финансировании программ стимулирования спроса.

Напомним, ранее предполагалось, что денег для возобновления госпрограммы в 2023 году может не найтись в достаточном количестве. Дело в том, что они, как правило, поступают от утильсбора, а в уходящем году это направление принесло ощутимо меньше доходов. Утилизационный сбор платят все автопроизводители, ведущие бизнес в РФ, но тем, у кого высокий уровень локализации, деньги большей частью возвращаются, так что основной доход идёт от импорта.

В 2022-ом условия госпрограммы льготного автокредитования распространялись на все модели марок УАЗ, Lada, ГАЗ, Урал и Haval стоимостью до 2 млн рублей. Ещё под условия подходили электромобили бренда Evolute. Скидка составляла 25% для жителей Дальневосточного федерального округа и 20% для проживающих в остальных регионах РФ. Покупателям электрокаров местного производства предоставлялся 35-процентный дисконт (размер скидки не мог превышать 925 тыс. рублей).

Россия авторынок авто и общество

 

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