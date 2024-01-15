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Li Auto готовится вывести на рынок свою самую доступную модель — кроссовер L6

15.01.2024 228 0 0

Молодая китайская компания Li Auto триумфально закончила 2023 год, реализовав 376 030 автомобилей (+182% по сравнению с продажами в 2022 году) и намерена продать не менее 800 000 автомобилей в 2024-м, для чего будет значительно расширен модельный ряд. Одна из ключевых новинок — младший plug-in гибридный кроссовер Li L6, он выйдет на рынок в апреле.

Компанию Li Auto (она же Li Xiang) основал в 2015 году китайский медиамагнат Ли Сян, она работает под торговой маркой Li, которая расшифровывается как Leading Ideal и одновременно указывает на имя основателя. Модельный ряд Li Auto на данный момент составляют три однотипных кроссовера — L7, L8 и L9, они отличаются друг от друга размерами, ценой и оснащением, а дизайн у всех практически идентичный. Все три кроссовера — range extender гибриды последовательного типа, у которых ДВС не имеет механической связи с колесами и используется в качестве генератора для увеличения электрического запаса хода. Такую же силовую установку получит и младший кроссовер Li L6, который сегодня всплыл в электронной базе китайского Минпрома.

Li L6

Li L6 — младший в гамме, но при этом довольно крупный кроссовер: его габаритная длина — 4925 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1735 мм, колёсная база — 2920 мм. Для сравнения скажем, что габаритная длина стоящего на ступень выше в модельной иерархии кроссовера Li L7 составляет 5050 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1750 мм, колёсная база — 3005 мм. Цены на Li L7 в Китае начинаются от 319 800 юаней (3,92 млн рублей в переводе по текущему курсу), а Li L6, как ожидается, в «базе» будет стоить менее 300 000 юаней (3,67 млн рублей) и станет самой доступной моделью в гамме.

Li L6 с лидаром и без

Характеристики электромоторов кроссовера Li L6 пока не раскрыты, а бензиновый генератор такой же, как у старших «братьев» — 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью 154 л.с. Если на кроссоверы L7, L8 и L9 компания Li Auto ставит литий-никель-марганец-кобальтовые тяговые батареи, то Li L6 получит более дешёвую литий-железо-фосфатную батарею. Между тем оснащение у младшего кроссовера будет довольно богатым, топ-версии получат лидар над лобовым стеклом и соответственно теоретическую возможность ездить в полностью беспилотном режиме (теоретическую, потому что в Китае по прежнему не легализованы даже автопилоты 3 уровня по классификации SAE, а на уровнях 1 и 2 водитель обязан всё время следить за дорогой).

Варианты 20- и 21-дюймовых колёсных дисков для Li L6

В прошлом году компания Li Auto представила свою первую полностью электрическую модель — минивэн Mega на новой платформе с 800-вольтовой электрической архитектурой, он выйдет на китайский рынок в ближайшие месяцы. Во второй половине 2024 года Li Auto представит ещё три электромобиля — таким образом к концу года в гамме Li Auto будет уже восемь моделей. Li Auto хочет стать крупнейшим игроком в премиум-сегменте китайского рынка, то есть обойти Audi, BMW, Mercedes-Benz и Tesla — возможно, уже к концу 2024 года эта цель будет достигнута.

Li L7
1 / 2
Li L6
2 / 2

В нашей стране компания Li Auto официально не представлена, но хорошо известна благодаря серым дилерам — гибридные кроссоверы Li регулярно встречаются на дорогах крупных российских городов. Внятных планов за пределами Китая у Li Auto по-прежнему нет, сейчас все её силы сконцентрированы на том, чтобы добиться доминирования на домашнем рынке, затем, возможно, начнётся экспансия на глобальный рынок.

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