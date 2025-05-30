Li Auto представит в этом году два электрических кроссовера и раздумывает о седанах

Компанию, известную сегодня как Li Auto, основал десять лет назад китайский предприниматель Ли Сян, сегодня она считается одной из самых успешны молодых и независимых китайских автомобильных компаний, её выручка и прибыль продолжают расти (по крайней мере, по состоянию на конец первого квартала 2025 года), но с продажами не всё так хорошо, как хотелось бы.
С января по апрель текущего года Li Auto, по данным CAAM, реализовала в Китае 126 804 автомобиля (+19,4% по сравнению с АППГ), но всю прибавку обеспечил дебютировавший в прошлом году младший plug-in гибридный кроссовер Li L6 — на него приходится примерно половина продаж компании. Продажи родственных plug-in гибридных кроссоверов Li L7, Li L8, Li L9 и электрического минивэна Li Mega стремительно падают, поскольку эти модели стоят слишком дорого на фоне расплодившихся более доступных конкурентов с близкими техническими характеристиками. Li L7 за первые четыре месяца этого года продан в количестве 29 085 шт. (-32,7%), Li L8 — 18 118 шт. (-30,2%), Li L9 — 15 992 шт. (-47,1%), Li Mega — 2507 шт. (-42,7%).
В ближайшее время Ли Сян намерен развивать электромобильной крыло свой компании: в феврале этого года был официально анонсирован первый электрический кроссовер Li i8 (показан в том числе на заглавной фотографии). Вчера Li Auto объявила, что запуск Li i8 состоится в июле, а в сентябре компания представит младший электрический кроссовер Li i6. По части дизайна Li i8 и Li i6 будут различаться примерно так же, как модели L6, L7, L8 и L9, то есть никак, разница сведётся к размерам и уровню оснащения. Li i8 будет трёхрядным кроссовером, Li i6 — двухрядным.
Li i8 в апреле всплыл в электронной базе китайского Минпрома, откуда стало известно, что этот кроссовер получит двухмоторную силовую установку совокупной мощностью 400 кВт (544 л.с.) и соответственно полный привод.
Весной этого года Li Auto начала сама активно заниматься экспортом своих машин, чтобы в том числе подстраховаться от потенциального спада продаж в Китае. В марте было объявлено о запуске официальных продаж plug-in гибридных кроссоверов Li Auto в России через дистрибьютора Sinomach Auto, который уже в этом году хочет реализовать в нашей стране 12 000 кроссовер Li Auto и сформировать сеть из 60 дилеров.
Ли Сян, которого цитирует ресурс CnEVPost, также заявил вчера, что Li Auto всерьёз рассматривает возможность выпуска седанов, но пока это факультативное направление — компания им займётся, когда достигнет годовой выручки на уровне 300 млрд юаней (41,6 млрд долларов в переводе по текущему курсу), что примерно вдвое больше выручки за 2024 год.
Ранее в мае Li Auto пессимизировала свой прогноз по продажам на 2025 год и теперь планирует реализовать 640 000 машин вместо 700 000.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться