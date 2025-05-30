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  • Li Auto представит в этом году два электрических кроссовера и раздумывает о седанах

Li Auto представит в этом году два электрических кроссовера и раздумывает о седанах

30.05.2025 76 0 0

У четырёх из пяти существующих моделей Li Auto падают продажи, что довольно скоро может стать проблемой для молодой китайской компании, недавно официально вышедшей на российский рынок. Li Auto надеется, что грядущие новые модели окажутся успешными и позволят ей и дальше наращивать объём бизнеса.

Компанию, известную сегодня как Li Auto, основал десять лет назад китайский предприниматель Ли Сян, сегодня она считается одной из самых успешны молодых и независимых китайских автомобильных компаний, её выручка и прибыль продолжают расти (по крайней мере, по состоянию на конец первого квартала 2025 года), но с продажами не всё так хорошо, как хотелось бы.

С января по апрель текущего года Li Auto, по данным CAAM, реализовала в Китае 126 804 автомобиля (+19,4% по сравнению с АППГ), но всю прибавку обеспечил дебютировавший в прошлом году младший plug-in гибридный кроссовер Li L6 — на него приходится примерно половина продаж компании. Продажи родственных plug-in гибридных кроссоверов Li L7, Li L8, Li L9 и электрического минивэна Li Mega стремительно падают, поскольку эти модели стоят слишком дорого на фоне расплодившихся более доступных конкурентов с близкими техническими характеристиками. Li L7 за первые четыре месяца этого года продан в количестве 29 085 шт. (-32,7%), Li L8 — 18 118 шт. (-30,2%), Li L9 — 15 992 шт. (-47,1%), Li Mega — 2507 шт. (-42,7%).

Li i8

В ближайшее время Ли Сян намерен развивать электромобильной крыло свой компании: в феврале этого года был официально анонсирован первый электрический кроссовер Li i8 (показан в том числе на заглавной фотографии). Вчера Li Auto объявила, что запуск Li i8 состоится в июле, а в сентябре компания представит младший электрический кроссовер Li i6. По части дизайна Li i8 и Li i6 будут различаться примерно так же, как модели L6, L7, L8 и L9, то есть никак, разница сведётся к размерам и уровню оснащения. Li i8 будет трёхрядным кроссовером, Li i6 — двухрядным.

Li i8 в апреле всплыл в электронной базе китайского Минпрома, откуда стало известно, что этот кроссовер получит двухмоторную силовую установку совокупной мощностью 400 кВт (544 л.с.) и соответственно полный привод.

Li i8
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Li i8
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Li i8
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Весной этого года Li Auto начала сама активно заниматься экспортом своих машин, чтобы в том числе подстраховаться от потенциального спада продаж в Китае. В марте было объявлено о запуске официальных продаж plug-in гибридных кроссоверов Li Auto в России через дистрибьютора Sinomach Auto, который уже в этом году хочет реализовать в нашей стране 12 000 кроссовер Li Auto и сформировать сеть из 60 дилеров.

Ли Сян, которого цитирует ресурс CnEVPost, также заявил вчера, что Li Auto всерьёз рассматривает возможность выпуска седанов, но пока это факультативное направление — компания им займётся, когда достигнет годовой выручки на уровне 300 млрд юаней (41,6 млрд долларов в переводе по текущему курсу), что примерно вдвое больше выручки за 2024 год.

Ранее в мае Li Auto пессимизировала свой прогноз по продажам на 2025 год и теперь планирует реализовать 640 000 машин вместо 700 000.

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